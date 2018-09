Superbike, Round Portogallo 2018: Jonathan Rea riparte dominando gara-1 davanti a Melandri e van der Mark, e vola verso il titolo

Il Mondiale Superbike 2018 torna dopo la lunga sosta estiva, ma la sostanza non cambia: Jonathan Rea (Kawaasaki) prosegue nel suo dominio incontrastato e vince in scioltezza anche la Gara-1 del Gran Premio del Portogallo 2018 (la 65esima in carriera, quinta consecutiva). Il tre volte campione del mondo con questo successo si porta ormai ad un passo dal suo poker iridato, portando il suo margine in classifica generale ad oltre 100 punti sugli inseguitori. Anche oggi, sullo splendido tracciato di Portimão, non c’è stata storia. Il nord-irlandese, infatti, ha preso il comando in curva 1 e non l’ha più mollato, gestendo il suo ampio vantaggio nei confronti di Marco Melandri (Ducati) secondo al traguardo. Completa il podio l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) che regola senza problemi il britannico Chaz Davies (Ducati) staccato di 10.7.

Quinta posizione per il britannico Tom Sykes (KawasakI) a 12.9, sesta per il francese Loris Baz (BMW) a 19.6, settima per lo spagnolo Jordi Torres (MV Agusta) a 21.9, ottava per il turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) a 24.8, nona per il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 30.3, mentre è decimo il britannico Alex Lowes (Yamaha) a 32.4.

LA GARA

La partenza vede Jonathan Rea sopravanzare Eugene Laverty, con Marco Melandri in seconda posizione. In curva 2 finisce subito la gara del poleman irlandese che viene travolto dallo spagnolo Xavi Forès (Ducati) ed entrambi finiscono nella ghiaia. Ne approfitta Lorenzo Savadori per salire in terza posizione, quindi Tom Sykes, Michael van der Mark e l’acciaccato Chaz Davies.

All’avvio del terzo giro si forma un terzetto in testa, con Rea che guida davanti a Melandri e Savadori. Alle loro spalle, ad un secondo, troviamo van der Mark tallonato da uno scatenato Davies che ha superato Sykes senza problemi. Il campione del mondo inizia a forzare prima con un 1:42.6, quindi con 1:42.3 e 1;42.4 ma Melandri non molla e rimane a 3-4 decimi. Savadori si stacca leggermente, mentre Davies inizia a puntare il mirino su van der Mark.

Giro dopo giro Rea prova a scavare un margine nei confronti di Melandri che, a 15 giri dalla fine, diventa di un secondo esatto con Savadori che rimane aggrappato al ravennate. van der Mark non guadagna ma riesce a difendersi senza patemi da Davies. Si arriva a metà gara con Rea che scappa via inesorabilmente, con Melandri a 2.1 secondi che getta la spugna e Savadori che si mette negli scarichi del ducatista. La battaglia per il quarto posto vede sempre van der Mark a 3.8 tenere duro contro Davies.

A 9 giri dalla conclusione arriva la grande sorpresa. Cade Lorenzo Savadori in curva 1, gettando alle ortiche un podio che sembrava ormai nelle sue mani. Gli ultimi chilometri non regalano altri sussulti. Rea chiude sotto la bandiera a scacchi in totale solitudine, precedendo Melandri e un solido van der Mark che riesce a staccare Davies.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE SBK 2018

1 JONATHAN REA KAW 395 PUNTI

2 CHAZ DAVIES DUC 291 PUNTI

3 MICHAEL VAN DER MARK YAM 264 PUNTI

4 TOM SYKES KAW 229 PUNTI

5 MARCO MELANDRI DUC 213 PUNTI

6 ALEX LOWES YAM 199 PUNTI

7 XAVI FORES DUC 164 PUNTI

8 EUGENE LAVERTY APR 113 PUNTI

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Lorenzo Di Cola