Ryder Cup 2018: programma, orari e tv di venerdì 28 settembre. La startlist e l’ordine di gioco dei fourball

Ci siamo. L’ora della seconda Ryder Cup fuori dai confini delle Isole Britanniche sta per scoccare, con i primi quattro fourball che daranno il via all’edizione assegnata alla Francia, e nello specifico al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo a non grande distanza da Parigi.

Il Team Europe punta a riprendersi quella coppa che ha perduto due anni fa, quando gli Stati Uniti hanno vinto in casa propria, all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in Minnesota, col sonante punteggio di 17-11. Per farlo, si affida a un team con cinque esordienti, ma anche con l’uomo-Ryder Ian Poulter e con i due migliori golfisti europei dell’anno: Francesco Molinari, vincitore dell’Open Championship, e Justin Rose, che ha recentemente alzato al cielo la FedEx Cup. Proprio nell’ultimo torneo di quest’ultima, però, è tornata viva l’aura di Tiger Woods, vincitore di un torneo (e che torneo, il Tour Championship) a cinque anni di distanza dall’ultimo successo.

Di seguito il programma dei fourball, comprensivo di orari di partenza dal tee della buca 1:

MATCH 1, ore 8:10: Justin Rose/Jon Rahm vs Tony Finau/Brooks Koepka

MATCH 2, ore 8:25: Rory McIlroy/Thorbjorn Olesen vs Dustin Johnson/Rickie Fowler

MATCH 3, ore 8:40: Paul Casey/Tyrrell Hatton vs Justin Thomas/Jordan Spieth

MATCH 4, ore 8:55: Francesco Molinari/Tommy Fleetwood vs Patrick Reed/Tiger Woods

