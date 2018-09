Italia-Polonia, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi venerdì 28 settembre si gioca Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino gli azzurri scenderanno in campo dopo la scoppola rimediata contro la Serbia e hanno soltanto una possibilità se vogliono qualificarsi alle semifinali della rassegna iridata: battere i Campioni del Mondo per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi, regalarsi una notte magica e volare tra le quattro grandi del Pianeta. Serve una prova di carattere da parte della Nazionale, servono gli occhi della tigre e il cuore di leone accompagnati da grandi elementi tecnici e furore agonistico se si vorrà avere ragione dei biancorossi.

Ivan Zaytsev e compagni devono subito rialzare la testa, devono superare l’ostacolo e devono regalare una gioia immensa a tutto il Paese per poi andare a caccia delle medaglie nel weekend. I ragazzi del CT Chicco Blengini ci devono credere fino in fondo, hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per continuare a sognare in grande come hanno fatto nelle ultime settimane prima del brusco risveglio contro gli slavi. Ora la battaglia campale contro Kurek e Kubiak, bisogna dare davvero l’anima e non lasciare nulla di intentato.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 28 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Polonia

ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













