Portogallo-Italia, a che ora comincia e su che canale vederla in tv? Programma e probabili formazioni

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena all’Estadio da Sport Lisboa e Benfica di Lisbona il secondo incontro della Nazionale Italiana di calcio contro il Portogallo nella neonata UEFA Nations League 2019. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo 3 insieme alla Polonia e ai portoghesi, sono reduci dal pareggio sofferto (1-1) del “Renato Dall’Ara” di Bologna contro la formazione polacca. Una prestazione con tante ombre e poche luci quella della compagine allenata Roberto Mancini, ancora distante dagli standard di gioco richiesti. Per questo il match contro i campioni d’Europa in carica è un test probante, anche se tra le fila dei lusitani non vi sarà la stella della Juventus Cristiano Ronaldo, che ha scelto di rimanere a Torino ad allenarsi con il suo club per migliorare la propria condizione fisica.

Un’assenza che senza dubbio non dispiacerà a Mancini, desideroso di ottenere dei punti in questa trasferta, conscio dell’importanza che questo evento ha in termine di ranking per il sorteggio degli Europei 2020 di dicembre. Il match del “Dall’Ara” ha evidenziato tante difficoltà nella manovra offensiva e poca mobilità. Per questo, rispetto all’undici schierato contro la Polonia, vi dovrebbero essere delle novità. con gli inserimenti di Bryan Cristante e Giacomo Bonaventura nel ruolo di interni di centrocampo al fianco di Jorginho nel 4-3-3, mentre in avanti potremmo vedere il tridente composto da Federico Chiesa (in grande evidenza nella ripresa contro la Polonia), Ciro Immobile e da Federico Bernardeschi. Confermata la coppia centrale in difesa formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini davanti a “Gigio” Donnarumma mentre sugli esterni Davide Zappacosta e Domenico Criscito potrebbero essere i prescelti.

Per quanto concerne il Portogallo, vi dovrebbe essere una riproposizione di quanto già si è visto nell’amichevole contro la Croazia (terminata 1-1). Davanti a Rui Patricio ci saranno Pepe e Ruben Dias, con Cancelo e Mario Rui sulle corsie esterne del 4-3-3. Linea mediana costituita da Sanches, Carvalho e ballottaggio tra Bruno Fernandes e Ruben Neves, con l’ex calciatore della Sampdoria in vantaggio. Gli esterni offensivi saranno il funambolico Bernardo Silva e uno tra Guedes e Bruma, con André Silva al centro del tridente e con tanta voglia di fare gol dopo la poco fortunata esperienza in Italia nel Milan.

Portogallo-Italia, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Portogallo-Italia, Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia

Nations League 2019: le probabili formazioni di Portogallo-Italia

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Rui; Sanches, Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Guedes. Allenatore: Fernando Santos

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Chiellini, Bonucci, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. Allenatore: Mancini

Foto: kivnl / Shutterstock.com