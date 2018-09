Pallanuoto, secondo turno preliminare Champions 2018-2019: Strasburgo-Brescia 5-16. Buona la prima dei lombardi

Sono scattati oggi i quattro gironi del secondo turno di qualificazione della Champions League di pallanuoto: buona la prima per il Brescia, entrato in gioco in questa fase della competizione, che ha superato i transalpini dello Strasburgo per 5-16. I lombardi sono stati inseriti nel Girone E, che si gioca ad Oradea, in Romania, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i turchi dell’Enka, che oggi hanno pareggiato 7-7.

Brescia subito in vantaggio per 4-1 a fine primo quarto, poi nel secondo periodo il vantaggio è rimasto invariato, e così a metà gara i lombardi si sono ritrovati avanti 6-3. Nel terzo quarto lo strappo decisivo, che ha portato la formazione italiana sul 9-4, poi negli ultimi otto minuti è arrivata la goleada, con un parziale di 7-1 ed il punteggio finale è stato di 16-5 per il Brescia.

Ben nove giocatori della squadra lombarda sono andati a segno, protagonista con una tripletta Christian Presciutti. Pietro Figlioli ha sbagliato un rigore, mentre Marco Del Lungo ha giocato l’intera gara.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it