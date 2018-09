Motocross, GP Turchia 2018: a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e come vederlo in tv

Oggi domenica 2 settembre si disputa il GP di Turchia 2018, terzultimo appuntamento del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito di Afyonkarahisar potrebbero definitivamente calare i titoli di coda sulla corsa verso il titolo iridato: Jeffrey Herlings, dominatore della stagione, si presenta in terra analtolica con 73 punti di vantaggio su Tony Cairoli e ha già ipotecato il trionfo ma vuole chiudere matematicamente i conti al più presto. L’olandese, che ha vinto le ultime 11 manche disputate in questa stagione (aggiudicandosi ben 14 Gran Premi), sta attraversando un eccellente momento di forma e si prepara a festeggiare ma Tony Cairoli non mollerà fino all’ultimo momento, il Campione del Mondo lotterà per l’onore e proverà a invertire la rotta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Turchia 2018, tappa del Mondiale motocross MXGP. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

SABATO 1° SETTEMBRE

16.25 Qualifying Race MX2

17.10 Qualifying Race MXGP

DOMENICA 2 SETTEMBRE

12.15 MX2 – Gara 1

13.15 MXGP – Gara 1

15.10 MX2 – Gara 2

16.10 MXGP – Gara 2













