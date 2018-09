LIVE Motocross, GP Turchia MXGP 2018 in DIRETTA: Herlings domina nella prima manche davanti a Cairoli ed in gara 2 può già chiudere i conti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia 2018, 18° round del Mondiale MXGP. Sulla pista di Afyon andrà in scena il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe rivelarsi già decisivo per l’assegnazione del titolo iridato, visto che l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) vanta 73 punti di vantaggio in classifica sul compagno di squadra italiano Antonio Cairoli. Per chiudere i conti e festeggiare il suo primo titolo nella classe regina già al termine delle due manche odierne, l’Olandese volante deve guadagnare su Tony Cairoli almeno 27 punti, un’impresa difficile ma non impossibile considerando l’andamento delle ultime corse.

Il nove volte campione del mondo azzurro proverà a rimandare il più possibile un verdetto che però sembra impossibile da sovvertire, a causa di un avversario che si è dimostrato semplicemente più forte su tutti le tipologie di tracciato e durante l’arco di tutta la stagione. Il favorito per le due manche di giornata non può che essere Herlings, il quale ha vinto la Qualifying Race disputata ieri, ma Antonio Cairoli, Clement Desalle, Tim Gajser e Jeremy Van Horebeek faranno di tutto per interrompere il dominio del leader del campionato. Non sarà della contesa il francese Romain Febvre a causa di una brutta caduta avvenuta durante la Time Practice di ieri pomeriggio che lo ha costretto a dare forfait per motivi precauzionali alla domenica di gara.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due manche del GP di Turchia 2018, 18esima tappa del Mondiale MXGP. Si comincia alle ore 12.15 con gara 1. Buon divertimento!

12.53 Appuntamento alle 15.00 per la seconda manche

12.50 Jeffrey Herlings si porta a dodici vittorie di manche consecutive e vola a +76 in classifica su Cairoli. L’olandese avrà il primo match point per il titolo in gara 2, anche se sarà necessario un passo falso di Cairoli per laurearsi campione

HERLINGS VINCE ANCORA!! L’olandese si conferma semplicemente imbattibile e continua a dominare la stagione 2018 di MXGP!! Cairoli si difende e chiude in seconda posizione davanti a Gajser

Ultimo giro: le prime posizione sono abbastanza congelate, non dovrebbero esserci dei sorpassi in questo finale. Herlings è nel corso dell’ultimo giro

2 giri al termine: Cairoli ha rallentato ed ora sta solo gestendo la sua seconda posizione, difendendosi da Gajser

29′ Se la manche finisse con quest’ordine d’arrivo, Herlings si avvicinerebbe ancor di più al titolo iridato ma difficilmente potrà già celebrarlo qui in Turchia

28′ Monticelli ha perso qualche posizione ed ora è 15°, mentre Lupino si è portato in 12esima piazza

26′ Il risultato di Cairoli dovrebbe rimandare i festeggiamenti per il titolo di Herlings al prossimo GP, ma stiamo a vedere

25′ Il vantaggio di Herlings lievita curva dopo curva, adesso ammonta a 15″ su Cairoli e 18″ su Gajser

23′ Situazione aggiornata di classifica: 1° Herlings, 2° Cairoli, 3° Gajser, 4° Desalle, 5° Van Horebeek

22′ Cairoli ha scavato un piccolo buco di 2″ tra sè e Gajser che al momento gli permette di pensare solo a gestire il proprio ritmo

20′ Niente da fare per Cairoli… Herlings continua ad allungare ed ora ha 13″ sull’azzurro

18′ Gajser non ha mollato la presa e rimane incollato alla coda di Cairoli, anche se sembra al limite

17′ Herlings continua a martellare dei tempi costanti e molto veloci, Cairoli deve inseguire con 10″ di ritardo

15′ SORPASSO DI CAIROLI!! Il messinese si sbarazza velocemente di Gajser con una bella manovra e si lancia all’inseguimento disperato di Herlings!!

14′ Jeffrey Herlings è un martello!! Ritmo indiavolato dell’olandese che vola a più di otto secondi di vantaggio sugli inseguitori

13′ Buonissimo ritmo per Tony Cairoli che guadagna un secondo nell’ultimo giro a Gajser ed ora si porta a meno di due secondi di ritardo!

12′ Cairoli comincia a guadagnare terreno sulla seconda posizione occupata da Gajser, mentre Herlings dista 8″

10′ Van Horebeek sorpassa Coldenhoff e si porta in quinta posizione. Monticelli è 11°, Lupino 13°

9′ Cairoli ha staccato Desalle ma fa fatica a limare il distacco dai primi due. Herlings continua a gestire la gara con un ottimo ritmo

8′ Giro record per Herlings che allunga su Gajser. Cairoli ha 8″ di ritardo dal leader e 4.5″ da Gajser

6′ CAIROLI PASSA!! Il messinese sorpassa Desalle brillantemente e si porta in terza piazza, all’inseguimento di Gajser e Herlings

5′ I primi due stanno forzando il ritmo ed allungano sul secondo gruppo composto da Desalle e Cairoli

3′ Cairoli è 4° e sta attaccando Desalle per salire sul podio virtuale. Herlings rimane in testa davanti a Gajser

2′ Ottima partenza di Herlings che però non riesce ad allungare su un Gajser che sta provando il sorpasso con insistenza

PARTITI!! HOLESHOT DI HERLINGS! Cairoli è 4°

12.14 Ormai è tutto pronto per la partenza di gara 1!

12.11 Il francese Romain Febvre (Yamaha), quinto in campionato, ha dato forfait per motivi precauzionali alle gare odierne a causa di una brutta caduta avvenuta durante le prove di ieri pomeriggio

12.08 In Qualifying Race l’olandese ha controllato la gara ed ha chiuso in testa davanti a Tim Gajser e Jeremy Van Horebeek, mentre Cairoli è arrivato 5°

12.06 Al momento Jeffrey Herlings comanda la classifica iridata con 73 punti di vantaggio sul compagno di squadra Antonio Cairoli ed è reduce da undici vittorie di manche consecutive

12.03 Al termine delle due manche odierne l’olandese della KTM Jeffrey Herlings potrebbe festeggiare la certezza del titolo iridato con due gare d’anticipo. Herlings deve però guadagnare almeno 27 punti su Tony Cairoli per diventare irraggiungibile per tutti gli altri

12.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia 2018

