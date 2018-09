Motocross, GP Olanda 2018: Jeffrey Herlings fa sua anche gara-2 ad Assen e festeggia il titolo iridato. Cairoli è secondo

Jeffrey Herlings vince anche gara-2 del GP d’Olanda 2018, ad Assen, penultima prova del Mondiale di MXGP. Il centauro olandese, dopo essersi laureato ufficialmente campione del mondo della classe regina del Motocross grazie al trionfo della prima manche, ha concesso il bis nella seconda, ottenendo la trentunesima vittoria stagionale (singola gara) e la quattordicesima doppietta del 2018, la settima consecutiva. Numeri spaventosi di un dominio assoluto dell’orange che, davanti al pubblico di casa, si è regalato una giornata che ricorderà per diverso tempo. Herlings si è imposto con 7″631 di vantaggio sul nostro Antonio Cairoli (KTM), il primo degli umani, e con 40″172 di margine sull’altra KTM del connazionale Glenn Coldenhoff. In casa italia da segnalare il 15° posto di Alessandro Lupino (Kawasaki) e il 23° di Ivo Monticelli (Yamaha).

Un successo non banale quello del pilota dei Paesi Bassi nella seconda run, costellato da un errore nelle prime fasi che lo ha costretto ad una grande rimonta, mentre Cairoli ha cercato di approfittarne, per almeno portarsi a casa la vittoria di manche. Niente da fare. JH84 si è confermato un “Cannibale” e superando avversari su avversari si è portato in scia a Tony a metà gara. La sabbia di casa ha esaltato lo stile aggressivo dell’olandese volante e così il pilota di Patti ha dovuto alzare bandiera bianca, accontentandosi di un comunque onorevole secondo posto davanti a Coldenhoff. A completare la top5 troviamo il britannico Max Anstie (Husqvarna), a 41″933,. e l’iridato 2016 Tim Gajser a 1’12″454 dal vincitore, in sella alla Honda.

CLASSIFICA GARA -2 GP OLANDA 2018 (TOP10) – MONDIALE MXGP 2018

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:05.528 20 0:07.631

3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:38.069 20 0:40.172

4 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:39.830 20 0:41.933

5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:10.351 20 1:12.454

6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:25.141 20 1:27.244

7 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:42.218 20 1:44.321

8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:51.774 20 1:53.877

9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:03.628 19 1 lap 1 lap

10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:13.253 19 1 lap













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola