Moto3, GP Aragon 2018: una pioggia di penalità nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini penalizzati di 12 posizioni

Un vero e proprio disastro quanto avvenuto nella classe Moto3 del Motomondiale, nel corso del weekend di Aragon (Spagna). Questa mattina, infatti, la Direzione Gara ha reso noti i nominativi di 13 piloti penalizzati per il loro agire nelle qualifiche che ci sono state ieri.

La “melina” delle ultime battute (procedere a velocità ridotta) in alcuni settori della pista, in cerca della scia, è costata cara ad alcuni piloti tra cui i nostri Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini che insieme ad un folto gruppo di centauri hanno subito una penalità di 12 posizioni in griglia. Pertanto il “Bezz” dovrà partire ad esempio dalla 18esima piazza e, tenendo conto della pole del rivale per il campionato Jorge Martin, non è certo una bella notizia. Per quanto concerne Bastianini il via sarà dalla 15esima casella.

I centauri che subiranno la medesima penalizzazione saranno anche: Tony Arbolino, Nicolò Bulega, Lorenzo Dalla Porta, Raul Fernandez, Kasuki Masaki e Gabriel Rodrigo. Dall’ultima fila invece prenderanno il via Jeremy Alcoba, Niccolo Antonelli e Jakub Kornfeil. Andrea Migno e Dennis Foggia, per guida irresponsabile, partiranno dalla pit-lane. Un vero pastrocchio.

FIM MotoGP Stewards Panel 📋 The following riders will start at the back of grid: Jeremy Alcoba

Niccolo Antonelli

Jakub Kornfeil

Andrea Migno#AragonGP 🇪🇸 — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 23, 2018













