Moto2: il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio

Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone.

Dopo aver subito la bandiera nera in corsa, due gare di squalifica, il licenziamento dal proprio team ed essere stato scaricato dalla MV Agusta (prossima destinazione nel Mondiale 2019), il 22enne di Ascoli Piceno è protagonista di un caso che da un piano sportivo si sposta ad uno penale, nonostante le scuse pubbliche.

Il Codacons ha inviato un esposto alla Procura di Rimini per tentato omicidio nei suoi confronti. La pinzata sulla leva del freno della moto di Manzi, ad oltre 200 km/h, equivale, secondo la nota diramata dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori: “A voler voler deliberatamente mettere in pericolo la vita altrui, senza contare il cattivo esempio dato a milioni di giovani che seguono le gare motociclistiche.

Nel comunicato si conferma di aver presentato l’esposto: “Chiedendo alla magistratura di valutare se il gesto di Fenati possa configurare eventuali fattispecie penalmente rilevanti, compresa quella di tentato omicidio, e nel caso procedere nei suoi confronti con l’azione penale che sarà ritenuta idonea” (fonte: gpone.com).













