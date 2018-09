Moto2: il Team Snipers rescinde il contratto con Romano Fenati. Il futuro del pilota italiano compromesso

La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso non è stato esemplare.

Dopo le scuse, il Team Snipers, squadra con cui ha corso Fenati, ha risolto il contratto con il centauro, come annunciato attraverso questo comunicato ufficiale: “Ecco. Adesso possiamo comunicare che il Marinelli Snipers Team rescinde il contratto con il pilota Romano Fenati per il suo comportamento antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per l’immagine di tutti. Con estremo rammarico, dobbiamo constatare che il suo gesto irresponsabile abbia messo in pericolo la vita di un altro pilota e non possa essere scusato in alcun modo. Il pilota, da questo momento, non parteciperà mai più ad una gara con il Marinelli Snipers Team. Il team, la Marinelli Cucine stessa, la Rivacold, tutti gli altri sponsor della squadra e tutto il gruppo di persone che lo ha sempre appoggiato, si scusano con tutti i tifosi del Motociclismo mondiale”.

Appare chiaro che il futuro del 22enne di Ascoli Piceno è decisamente incerto e forse lontano dal Circus, visto anche quanto dichiarato dal presidente della MV Agusta, che avrebbe dovuto essere la prossima destinazione di Romano.













Foto: Valerio Origo