Moto3, Ayumu Sasaki trionfa a Valencia, 12° Filippo Farioli davanti a Masiá

Finita nell’album dei ricordi la gara della classe Moto3 a Valencia, sede dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2023. Un circuito impegnativ, quello dedicato alla memoria di Ricardo Tormo, dove la velocità di percorrenza in curva è fondamentale, specialmente nel secondo e terzo settore. I centauri della minima cilindrata sono andati in cerca del limite e, inevitabilmente, l’effetto scia si è fatto sentire nella massimizzazione della prestazione.

Un campionato già deciso in Qatar, con il centro dello spagnolo Jaume Masiá (Leopard Racing). Il campione del mondo ha concluso in 13ma posizione nel giorno di Ayumu Sasaki. Il giapponese, secondo della classifica generale, ha trionfato in sella alla Husqvarna Liqui Moly Intact GP, prendendosi la tanto agognata prima vittoria dopo tanti piazzamenti.

Un arrivo in volata a precedere il colombiano David Alonso (GasGas Aspar Team) a 0.082 e l’iberico Ivan Ortola (Angeluss MTA Team). Una top-5 completata dall’olandese Collin Veijer, compagno di squadra di Sasaki, a 0.266 e dal turco Deniz Oncu (Red Bull Ktm Ajo) a 0.384.

In casa Italia il migliore è stato Filippo Farioli, che ha colto un buon 12° posto in sella alla KTM del Team Ajo a 9.663, mentre più lontani gli altri italiani: Stefano Nepa 15°, Romano Fenati 16°, Riccardo Rossi 17° e Matteo Bertelle 18°. Da segnalare il doppio long lap penalty dello spagnolo Xavier Artigas per un incidente costato caro al via a Vicente Perez e a Diogo Moreira.

Foto: Valerio Origo