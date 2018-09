Moto2, il presidente della MV Agusta si oppone all’arrivo nel 2019 di Romano Fenati: “Non rappresenterà i colori della nostra azienda”

La carriera di Romano Fenati seriamente compromessa? Sembrerebbe di sì. La pinzata in rettilineo, nel corso del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2018 (13° round del Mondiale 2018 di Moto2), a danno di Stefano Manzi (come ripicca per un paio di contatti avuti nelle curve precedenti), oltre alla bandiera nera e alla squalifica per due GP, potrebbe avere delle serie conseguenze sul suo futuro.

Fenati, infatti, circa due settimane fa aveva firmato un contratto con il Forward Racing, dall’anno venturo gestore della MV Agusta in Moto2. Tuttavia la gravità del gesto del centauro ascolano è altamente probabile che gli costi il posto, tenendo conto anche del fatto che Manzi, con cui è venuto a contatto, correrà nel team citato.

La posizione di Giovanni Castiglioni, presidente della Casa di Schiranna (Varese), non lascia tanto spazio alle interpretazioni: “Questa è la cosa peggiore e più triste che abbia mai visto in una gara di moto. I veri sportivi non si comporterebbero in questo modo. Se fossi la Dorna, lo escluderei dal Mondiale. Per quanto riguarda il suo contratto come futuro pilota della MV Agusta in Moto2, mi opporrò in ogni modo per fermarlo. Non succederà, non rappresenta i valori della nostra azienda“, ha scritto il massimo dirigente in un post su Instagram.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI