Moto2, Romano Fenati squalificato per due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano Manzi

Romano Fenati è stato squalificato per due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni di Stefano Manzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 corsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso bandiera nera e che ora dovrà saltare i prossimi due appuntamenti previsti in calendario (GP di Aragon e GP di Thailandia).

La decisione è arrivata autonomamente dal team per cui milita (la Kalex) ma si attendono anche ulteriori provvedimenti dalla Dorna. Romano Fenati dunque dovrebbe rientrare in gara in occasione del GP del Giappone, nel frattempo il team cercherà un sostituto. Per la gravità del gesto si rischiava anche una punizione più importante, il centauro può considerarsi fortunato e in questo periodo dovrà pensare a lungo su come ha agito a Misano per non commettere più certi errori in futuro.













Foto: Valerio Origo