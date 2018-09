LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA: tornano in scena i velocisti. Elia Viviani all’assalto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida. La frazione odierna sarà un’occasione da non perdere per i velocisti, visto il percorso quasi tutto piatto, senza nemmeno un GPM. Sulla carta i corridori si giocheranno quindi la vittoria in una classica volata di gruppo. Il campione italiano Elia Viviani andrà a caccia del terzo successo in questa edizione e per farlo dovrà riuscire a battere nuovamente il campione del mondo Peter Sagan. Pronti ad essere protagonisti allo sprint anche Giacomo Nizzolo, Simone Consonni e Matteo Trentin.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)













13.06: La partenza è fissata alle 13.08, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla velocità media di percorrenza.

13.05: Una splendida giornata al via di Ejea de los Caballeros

13.03: I suoi principali rivali saranno il campione del mondo Peter Sagan, che dopo i tanti piazzamenti vuole centrare l’acuto, e Giacomo Nizzolo, ancora alla ricerca della prima vittoria in un grande giro. Attenzione poi anche a Danny Van Poppel, Simone Consonni e Matteo Trentin.

13.01: Il campione italiano Elia Viviani è pronto a calare il tris e considerato le volate precedenti e la forza del treno della Quick-Step Floors, partirà come favorito numero uno

12.57: A 59 km dall’arrivo è posto lo sprint intermedio di Monzón, mentre ai -30 km ci sarà un breve strappo a Almacellas, che non potrà però fare paura ai velocisti, che avranno quindi un’occasione da non perdere.

12.54: Non sono presenti GPM nella frazione odierna e i corridori dovranno affrontare solo qualche breve salita non classificata

12.52: I 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida sono infatti quasi tutti piatti e sulla carta vedremo quindi una classica volata di gruppo

12.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018

