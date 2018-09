LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: c’è l’Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile, punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia. Dopo la cronometro di ieri, si torna a salire con una frazione che presenta oltre 3000 metri di dislivello. Un percorso quindi molto impegnativo con un continuo saliscendi sin dalla partenza. Negli ultimi 50 km la corsa entrerà nel vivo con tre GPM in successione prima della durissima salita finale dell’Alto del Balcón de Bizkaia. Un’ascesa di 7,3 km con una pendenza media che sfiora il 10% e un tratto centrale micidiale con punte al 23%. Assisteremo quindi ad una nuova spettacolare sfida tra i big per la conquista della maglia rossa. Simon Yates dovrà difendere il simbolo del primato, ma in tanti, a partire da Nairo Quintana e Miguel Ángel López, proveranno ad attaccare per ribaltare la classifica.

