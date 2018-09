Vuelta a Espana 2018, 17ma tappa: Getxo-Balcón de Bizkaia. Salita finale spaccagambe, quasi 10% di pendenza media!

Non saranno montagne insormontabili, ma la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 promette davvero molto spettacolo: entra nel vivo la terza settimana dopo la cronometro individuale che ha spostato leggermente gli equilibri. Da Getxo a Balcón de Bizkaia, 157 chilometri: si arriva in salita, su un’ascesa inedita e davvero molto dura. Ci sarà sicuramente battaglia.

Percorso

Siamo nei Paesi Baschi, regione rinomata per le corse ciclistiche. Dopo 10 chilometri il primo GPM di giornata: l’Alto de la Arboleda, sono sette chilometri non durissimi, fondamentali però per far partire la fuga di giornata. Tanta pianura fino a metà gara, dove si approccia un altro GPM di terza categoria, l’Alto de San Juan de Gaztelugatxe. Un antipasto in vista del gran finale. Si approccia a circa 40 chilometri dall’arrivo Balcón de Bizkaia, 10,7 chilometri al 3,5%, che anticipa Lehoizt-Gane, una salita di 4 chilometri al 5,8%. Breve discesa e poi non ci saranno pause fino al traguardo: Gontzegaraine, con 4 chilometri al 5%, un tratto brevissimo di falsopiano e la salita finale. Per la prima volta si va verso il Monte Oiz: il primo tratto è quello visto con il Balcón de Bizkaia, ma poi si cambia direzione e variano anche le pendenze, con gli ultimi 4 chilometri che vanno costantemente oltre il 10%.

Altimetria

Favoriti

Giornata da fughe, quindi rivedremo i soliti noti all’attacco: da Alessandro De Marchi passando per Ben King. Sarà forse il giorno di Vincenzo Nibali? Anche Fabio Aru dovrebbe tentare il tutto per tutto, vista la posizione in classifica generale. Da seguire ovviamente la lotta per la Maglia Rossa, con la possibilità che si possa anche disputare una sfida per il successo parziale. Pendenze ideali per gli scalatori puri: i colombiani Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez devono riscattare la delusione a cronometro e recuperare secondi, non si può più attendere. Possibile però che, a spuntarla, siano ancora una volta Simon Yates e Alejandro Valverde, apparsi davvero in formissima. Nome a sorpresa quello di Enric Mas.













gianluca.bruno@oasport.it