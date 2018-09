LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati e aggiornamenti di tutte le partite di oggi (12 settembre)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (mercoledì 12 settembre). Oggi si inizia a fare sul serio dopo l’antipasto di domenica con gli anticipi vinti da Italia e Bulgaria contro Giappone e Finlandia: 10 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse e inizia davvero la rassegna iridata. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 13.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Si incomincia subito all’ora di pranzo con l’esordio della Francia di Earvin Ngapeth contro la piccola Cina, l’attesa sarà tutta per il big match di Bari tra USA e Serbia (ore 20.30): la sfida diretta tra Holt e Podrascanin, tra Anderson e Atanasijevic, tra Sander e Kovacevic si preannuncia estremamente avvincente.

Nel pomeriggio i debutti anche del Brasile Campione Olimpico (contro l’Egitto), della Russia Campionessa d’Europa (contro l’Australia) e della Polonia Campionessa del Mondo (contro Cuba): prima uscita morbida per tre grandi favorite nella corsa verso il titolo iridato.

A Firenze andranno invece in scena Belgio-Argentine e Slovenia-Repubblica Dominicana, incontri che l’Italia seguirà con particolare attenzione visto che coinvolgono i nostri prossimi avversari. Attese anche le risposte di Iran e Canada (contro Porto Rico e Olanda), il folkloristico derby africano tra Camerun e Tunisia completa il programma.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (mercoledì 12 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi – La presentazione delle partite di oggi













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.06: Al primo timeout tecnico Cina avanti per 8-6

13.05: 6-5 per la Cina

13.02: Buon inizio della Cina. 3-1 per gli asiatici

13.00: Sta per cominciare la prima partita della giornata. Francia-Cina

12.54: Oggi ci sarà anche il debutto di Brasile, Russia e soprattutto ci sarà il big match tra Stati Uniti e Serbia

12.48: A Firenze andranno invece in scena Belgio-Argentine e Slovenia-Repubblica Dominicana, incontri che l’Italia seguirà con particolare attenzione visto che coinvolgono i nostri prossimi avversari.

12.45: Successivamente alle ore 14.00 è tempo di derby africano tra Camerun e Tunisia. Una sfida che mette di fronte le due cenerentole del gruppo D ed entrambe vogliono conquistare quella che dovrebbe essere l’unica del loro Mondiale.

12.40: La prima partita che seguiremo alle 13.00 è Francia-Cina. Esordio dunque per una delle favorite per la vittoria finale, con Earvin Ngapeth che vuole subito trascinare i compagni in questa prima del Mondiale

12.30: Buongiorno cominciamo la diretta. Sara una giornata lunghissima con ben 10 partite

Foto: Valerio Origo