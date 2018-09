Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (12 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi mercoledì 12 settembre sono in programma ben 10 partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. Dopo i due incontri di apertura giocati domenica, con la vittoria di Italia e Bulgaria contro Giappone e Finlandia, si inizia a fare sul serio e la prima fase della rassegna iridata entra nel vivo. Tutti in campo a Bari, Firenze, Varna e Ruse per uno spettacolo incredibile: si incomincia alle ore 13.00 con l’esordio della Francia di Earvin Ngapeth contro la piccola Cina e si concluderà alle ore 20.30 con il big match tra USA e Serbia.

Previsti anche gli attesissimi debutti del Brasile Campione Olimpico (contro l’Egitto), della Russia Campionessa d’Europa (contro l’Australia) e della Polonia Campionessa del Mondo (contro Cuba). L’Italia osserverà da vicino lo scontro diretto tra Belgio e Argentina (i due prossimi avversari degli azzurri) e la partita della Slovenia contro la piccola Repubblica Dominicana. Da non perdere anche gli incontri dell’Iran (contro Porto Rico) e del Canada, atteso da una sfida alla pari con l’Olanda, completa il quadro il derby africano tra Camerun e Tunisia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di mercoledì 12 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per vivere insieme tutti gli incontri, prevista la messa in onda di alcuni incontri sui canali Rai come specificato.

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE:

13.00 Francia vs Cina (Pool B, a Ruse)

14.00 Camerun vs Tunisia (Pool C, a Bari)

16.00 Paesi Bassi vs Canada (Pool B, a Ruse)

16.00 Iran vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

17.00 Australia vs Russia (Pool C, a Bari)

17.00 Repubblica Dominicana vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

19.30 Brasile vs Egitto (Pool B, a Ruse)

19.30 Cuba vs Polonia (Pool D, a Varna) differita tv su RaiSport dalle ore 00.20 del 12 settembre

20.30 Belgio vs Argentina (Pool A, a Firenze) diretta tv su RaiSport

20.30 USA vs Serbia (Pool C, a Bari) differita tv su RaiSport dalle ore 11.00 del 12 settembre