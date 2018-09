Volley, Mondiali 2018: Francia-Cina 3-0, esordio vincente dei Galletti. Earvin Ngapeth titolare, Boyer scatenato

Debutto vincente per la Francia ai Mondiali 2018 di volley maschile. A Ruse (Bulgaria) i transalpini non hanno avuto alcun problema a sconfiggere la modesta Cina con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 25-17) in appena 78 minuti di gioco: match lampo per i Galletti che hanno controllato agevolmente ogni fase di gioco, impedendo agli asiatici di fare partita pari operando dei break decisivi prima della metà dei vari set. Gli uomini di Tillie iniziano così al meglio la rassegna iridata e ora si lanciano verso il big match di domani contro il Brasile, uno scontro diretto che sulla carta vale una fetta importante del primo posto nella Pool B.

L’attesa era tutta su Earvin Ngapeth che aveva avuto un problema fisico nelle scorse settimane, si temeva in merito al suo impiego in queste prime partite e invece il fenomeno è sceso regolarmente in campo, mettendo a segno 7 punti (3 aces) in due set venendo poi sostituito da Julien Lyneel. Lo schiacciatore non è ancora al massimo delle sue potenzialità ma ha fatto capire che potrà dire la sua nel prosieguo della competizione mentre sugli scudi l’opposto Stephen Boyer autore di 18 punti (3 muri, 50% in attacco), positivo anche il martello Kevin Tillie con uno strepitoso 90% offensivo (9 punti). Al centro Nicolas Le Goff e Kevin Le Roux che però dopo il primo set è stato sostituito da Barthelemy Chinenyeze, ovviamente Jenia Grebennikov il fortissimo libero. Tra le fila della Cina da annotare i 10 punti di Chuan Jiang.













Foto: FIVB