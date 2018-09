Volley, Mondiali 2018: oggi si torna in campo! USA-Serbia il big match, spazio alle grandi: Brasile, Russia, Francia sul tappeto

Oggi mercoledì 12 settembre incominciano davvero i Mondiali 2018 di volley maschile con ben dieci partite in programma dopo gli anticipi di domenica vinti da Italia e Bulgaria su Giappone e Finlandia. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con l’esordio di tutte le big: Francia, Brasile, Russia e Polonia sono attesi da quattro impegni sulla carta agevoli mentre in serata il big-match di Bari tra USA e Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano.

FRANCIA vs CINA (ore 13.00, Pool B a Ruse):

I Galletti partiranno naturalmente con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine asiatica ma i Campioni d’Europa 2015 devono comunque prestare attenzione alla squadra di Lozano, già vista in amichevole contro l’Italia. L’attesa della vigilia è tutta per Earvin Ngapeth: sarà della partita dopo i problemi fisici oppure verrà risparmiato? Con l’opposto Boyer, il palleggiatore Toniutti e il libero Grebennikov a fare la voce grossa, i finalisti dell’ultima Nations League vanno a caccia della prima vittoria nella rassegna iridata in una partita sulla carta già segnata ma attenzione agli esperti Runming Li e Daoshuai Ji.

CAMERUN vs TUNISIA (ore 14.00, Pool C a Bari):

Derby africano per una delle partite di minor livello tecnico dell’intera competizione. Sulla carta le Aquile di Cartagine sono favorite, chi vince può sperare di accedere alla seconda fase a patto di battere l’Australia (e sarebbe un’impresa).

PAESI BASSI vs CANADA (ore 16.00, Pool B a Ruse):

Partita sulla carta molto equilibrata e avvincente che potrebbe valere il terzo posto nel girone alle spalle di Francia e Brasile. I ragazzi della Foglia d’Acero partono leggermente favoriti dopo essere cresciuti notevolmente nelle ultime due stagioni, possono contare su un palleggiatore come Tyler Sander e su buoni attaccanti del calibro di Gordin Perrin e Stephen Maar, di fronte però ci saranno gli orange che stanno cercando di ritornare ai fasti di venti anni fa (indimenticabili le battaglie con l’Italia per i titoli più importanti) e che si faranno trascinare da un fenomenale opposto come Nimir Abdel-Aziz in forza a Milano.

IRAN vs PORTO RICO (ore 16.00, Pool D a Varna):

Si prevede una passeggiata di salute per i persiani, tecnicamente più validi dei caraibici che quattro anni fa divennero grandi sconfiggendo l’Italia in Polonia. L’Iran è una delle squadre più talentuose del lotto ma anche una delle più discontinue e altalenanti, i giocatori faticano a trovare la giusta amalgama e spesso soffrono la pressione: vedremo come Marouf e compagni debutteranno nel torneo e che impressioni desteranno, ben consapevoli della debolezza dell’avversario.

AUSTRALIA vs RUSSIA (ore 17.00, Pool C a Bari):

Debuttano i Campioni d’Europa e freschi vincitori della Nations League. La Russia apre le danze al PalaFlorio contro un avversario assolutamente abbordabile e che non dovrebbe nascondere parecchie insidie per la corazzata favorita in ottica iridata. L’opposto Mikhaylov, il centrale Muserskiy, il palleggiatore Grankin, gli schiacciatori Kliuka e Volkov sono pronti a scatenarsi: ne vedremo delle belle contro i canguri che proveranno a difendersi con Carroll e Peacock.

REPUBBLICA DOMINICANA vs SLOVENIA (ore 17.00, Pool A a Firenze):

La cenerentola del torneo contro una possibile outsider. La Dominicana ritorna ai Mondiali dopo addirittura 44 anni di assenza e non ha grandi velleità, la Slovenia può invece essere una delle sorprese e sarà avversario insidioso dell’Italia. I balcanici in assetto “italiano” con i vari Urnaut, Cebulj, Gasparini, Pajenk e Sket vogliono subito destare un’ottima impressione soprattutto in fase offensiva.

BRASILE vs EGITTO (ore 19.30, Pool B a Ruse):

Esordio molto agevole per i Campioni Olimpici che vanno a caccia di tre punti sulla carta molto comodi. I verdeoro hanno dovuto scontare diversi infortuni e problemi fisici alla vigilia del torneo, ripartono senza Lucarelli ma con il palleggiatore Bruninho, l’opposto Wallace e altre stelle pronte a incantare. Primo test che non dovrebbe dare particolari grattacapi ai verdeoro che dovranno stare attenti a non cadere nella trappola del ritmo lentissimo dei Faraoni con l’opposto Abdelhay pronto a farsi sentire.

CUBA vs POLONIA (ore 19.30, Pool D a Varna):

I Campioni del Mondo incominceranno la difesa del titolo contro un avversario decisamente abbordabile. La Polonia delle stelle Kubiak e Kurek non può farsi impensierire più di tanto dai giovani caraibici, al momento decisamente lontani dai vertici internazionali (e pensare che potrebbero avere Juantorena, Simon, Leon e Leal…).

BELGIO vs ARGENTINA (ore 20.30, Pool A a Firenze):

L’Italia sarà molto interessata a questa partita visto che giocheranno le prossime due avversarie degli azzurri. Da una parte i Red Dragons di Andrea Anastasi, dall’altra l’Albiceleste di Julio Velasco cioè due ex CT della nostra Nazionale (il Nano fu quarto ai Mondiali 2010 in casa, il Guru creò la Generazione dei Fenomeni capace di vincere due titoli iridati). Le bordate di Sam Deroo e i muri di Simon Van De Voorde sembrano poter lanciare gli europei, i sudamericani non arrivano in perfette condizioni fisiche ma hanno le armi giuste per tenere botta con Luciano De Cecco e Facundo Conte.

USA vs SERBIA (ore 20.30, Pool C a Bari):

Il big match di giornata, una delle partite più attese di questa prima fase. Al PalaFlorio riflettori puntati su una grande classica della pallavolo internazionale: gli USA, terzi nell’ultima Nations League e alle Olimpiadi di Rio 2016, partiranno comunque favoriti contro la Serbia che deve dimostrare di potere competere nei grandi tornei internazionali e di riuscire a tenere testa alle altre corazzate. Si sfidano due delle favorite per la conquista del titolo iridato, vincere è già fondamentale in ottica terza fase.

La corazzata a stelle e strisce si farà trascinare in attacco da fuoriclasse come Anderson, Sander e Russell coadiuvati in cabina di regia di Christenson e al centro avranno i muri di Holt. La compagine europea può però rispondere con l’opposto Atanasijevic, il mancino di Kovacevic e le stampatone di Podrascanin. Ci sarà davvero da divertirsi con anche tanti “italiani” in campo.













Foto: Valerio Origo