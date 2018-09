Volley, Mondiali 2018: si chiude la seconda fase, chi volerà alla Final Six? Russia favorita, Polonia e Francia per l’ultimo posto: le partite di oggi

Oggi domenica 23 settembre si conclude la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile, si definisce il quadro delle squadre qualificate alla terza fase. Ci sono solo sei posti per la Final Six in programma al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre, ultimo ostacolo prima delle semifinali. Italia, USA, Brasile e Serbia sono già certe di avere staccato il pass per gli atti conclusivi della rassegna iridata: la corazzata a stelle e strisce, i Campioni Olimpici e la nostra Nazionale hanno già matematicamente vinto il proprio girone mentre gli slavi sono sicuri di essere quantomeno tra le migliori due seconde classificate.

A chi andranno gli altri due pass per la terza fase dei Mondiali? La prima indiziata principale è la Russia a cui basterà battere la Finlandia per sbrigare la pratica e volare nel capoluogo piemontese: sfida assolutamente alla portata dei Campioni d’Europa che, dopo la battaglia vinta contro l’Italia, non potranno farsi impensierire dalla compagine nordica. L’altra seconda migliore classificata uscirà dalla Pool H e sarà la Serbia a fare da arbitro. Gli slavi affronteranno la Polonia: potranno decidere di perdere lasciando così un pass anche ai Campioni del Mondo in carica ed eliminare la Francia (che dovrà sconfiggere l’Argentina per continuare a sperare) oppure gli uomini di Grbic potranno dannarsi l’anima per cercare di escludere i biancorossi e in quel caso sarebbero i transalpini a fare festa.

Le altre partite sono fini a se stesse: gli USA cercheranno di confermare la propria imbattibilità contro l’Iran, l’Italia vuole salutare Milano con una bella vittoria sull’Olanda, il Brasile si cimenterà col Belgio, la Bulgaria se la vedrà contro il Canada, la Slovenia parte favorita contro l’Australia.

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

16.00 USA vs Iran (Pool G, Sofia)

16.00 Francia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Russia vs Finlandia (Pool E, Milano) diretta tv su RaiSport

17.00 Slovenia vs Australia (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs Canada (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Serbia (Pool H, Varna)

20.30 Belgio vs Brasile (Pool F, Bologna) differita tv su RaiSport dalle ore 00.20 di lunedì 24 settembre

21.15 Italia vs Olanda (Pool E, Milano) diretta tv su Rai Due

Foto: Valerio Origo