LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati 21 settembre. Spiccano Francia-Serbia e Olanda-Russia

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (venerdì 21 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: inizia la seocnda fase. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Sono in programma due scontri diretti cruciali: Serbia-Francia e Russia-Olanda ci diranno davvero molto sul prosieguo della rassegna iridata. Grande attesa per l’Italia che in serata affronterà la Finlandia, inseguendo quella vittoria che ci avvicinerebbe alla Final Six. Il Brasile e la Polonia partono favoriti rispettivamente contro Australia e Argentina mentre gli USA non dovranno sottovalutare il Canada. Attenzione anche a Bulgaria-Iran e Belgio-Slovenia, cruciali nella corsa verso i secondi posti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (venerdì 21 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi – La presentazione delle partite di oggi













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.45: Buongiorno agli appassionati di volley. Da oggi si fa sul serio! Tre giorni tra Bologna, Milano, Sofia e Varna per decidere le ” magnifiche sei” che voleranno a Torino per la fase finale del Mondiale

Foto: Valerio Origo