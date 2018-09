Volley, Mondiali 2018: inizia la seconda fase! Serbia-Francia e Olanda-Russia da brividi. USA e Brasile favorite, c’è l’Italia

Si torna in campo ai Mondiali 2018 di volley maschile, inizia la seconda fase: le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo momento, le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde si qualificheranno alla Final Six di Torino. Di seguito le partite in programma oggi venerdì 21 settembre.

USA vs CANADA (ore 16.00, Pool G a Sòfia):

La corazzata a stelle e strisce non deve sottovalutare questo derby che può riservare diverse insidie. Gli uomini di Speraw sono chiaramente favoriti, hanno già sconfitto Russia e Serbia ribadendo di essere indiziati per il successo finale ma contro il Canada, comunque battuto da Francia e Brasile nel girone, non si può mai scherzare. Gli USA puntano al sesto successo consecutivo per ipotecare la Final Six, i ragazzi della Foglia d’Acero hanno bisogno di una vittoria per rimanere a galla e per sperare concretamente nell’impresa. Da una parte l’atomico attacco guidato da Matt Anderson con Aaron Russell e Taylor Sander serviti da Micah Christenson e con i muri di Max Holt (c’è praticamente mezza SuperLega), dall’altra i vari Hoag, Vernon-Evans e Perrin che in giornata sì possono spaventare.

SERBIA vs FRANCIA (ore 16.00, Pool H a Varna):

Scontro diretto cruciale che ci dirà moltissimo su chi può ambire alla Final Six. I transalpini sono obbligati a vincere per rimanere in corsa, una sconfitta sostanzialmente spegnerebbe tutte le speranze salvo incroci clamorosi nel weekend mentre gli slavi puntano al successo per avvicinarsi quantomeno al secondo posto e poi giocarsi il tutto per tutto contro la Polonia. Si affrontano due squadre votate all’attacco che possono contare su degli ottimi meccanismi di impostazione e su delle individualità importanti: super scontro diretto tra l’opposto Aleksandar Atanasijevic e lo schiacciatore Earvin Ngapeth, la Serbia potrà contare anche sul mancino di Uros Kovacevic e sui muri di Marko Podrascanin mentre alla Francia serviranno le fiondate di Boyer e i salvataggi di Grebennikov.

OLANDA vs RUSSIA (ore 17.00, Pool E a Milano):

La rivelazione della prima fase contro la grande delusa. La sorpresa assoluta contro la favorita che ora è spalle al muro. Da una parte gli orange che hanno clamorosamente sconfitto Brasile e Serbia, dall’altra la corazzata battuta da USA e Serbia: l’Olanda ha la ghiotta occasione per mettere la Russia con un piede e mezzo fuori dal torneo, i Campioni d’Europa sono obbligati a vincere per continuare a sperare e per provare a fare corsa sull’Italia. Si preannuncia una partita molto accesa e intensa, Maxim Mikhaylov e Dmitriy Muserskiy hanno bisogno di invertire la rotta contro la compagine del fenomeno Abdel-Aziz, di Van Garderen e Ter Horst. Ne vedremo davvero delle belle, partita cruciale verso la Final Six.

BRASILE vs AUSTRALIA (ore 17.00, Pool F a Bologna):

I Campioni Olimpici partono favoriti e vanno a caccia della vittoria per tenere Slovenia e Belgio a debita distanza. I verdeoro non hanno incantato nella prima fase ma non dovrebbero avere particolari problemi contro gli oceanici, la diagonale composta da Bruninho e Wallace sta cercando di salire in quota pronta a fronteggiare gli aussies guidati dal solito Williams.

BULGARIA vs IRAN (ore 19.30, Pool G a Sòfia):

Andrà in scena il replay di un match già visto nella prima fase e vinto dai persiani: questa volta cambierà la musica? Di sicuro i padroni di casa sono obbligati a vincere per poter cullare ancora qualche piccola speranza mentre i mediorientali vogliono piazzare il colpaccio per continuare a inseguire l’Iran. Posta in palio elevatissima: questa volta i Verdi di Uchikov riusciranno a reagire e a mettere sotto l’estrosa compagine guidata da Ghafour?

POLONIA vs ARGENTINA (ore 19.40, Pool H a Varna):

Campioni del Mondo attesi da un test interessante contro l’Albiceleste che ha l’acqua alla gola e deve assolutamente vincere per rimanere in corsa. I biancorossi si presentano a punteggio pieno e basta davvero poco per raggiungere la Final Six ma attenzione agli scontri diretti con Serbia e Francia che nel weekend potrebbero cambiare le carte in tavola. Gli uomini di Heynen, sempre con Kurek e Kubiak a trascinare il sestetto affiancati dal buon Szalpuk, partono favoriti contro i ragazzi di Julio Velasco che stanno viaggiando a corrente troppo alternata e che puntano tutto sulle marcature di Facundo Conte.

BELGIO vs SLOVENIA (ore 20.30, Pool F a Bologna):

Rivincita della sfida vista a Firenze e vinta dai balcanici al tie-break in rimonta: chi vince rimane ancora in corsa almeno per il secondo posto, chi perde ha già quasi due piedi fuori dai Mondiali. Incontro particolarmente equilibrato nel girone del Brasile, le due squadre sono sullo stesso livello e puntano sull’attacco: da una parte Van Den Dries e Deroo, dall’altra Gasparini, Cebulj e Urnaut ma i Red Dragons possono contare anche sui muri di Van De Voorde. Chi riuscirà a tenere la scia del Brasile?

ITALIA vs FINLANDIA (ore 21.15, Pool E a Milano):

Foto: Valerio Origo