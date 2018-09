LIVE Ryder Cup 2018 in DIRETTA: Europa e Stati Uniti si sfidano a Saint-Quentin-en-Yvelines, c’è Francesco Molinari!

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2018, che si svolge sul percorso per 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. L’Europa ha intenzione di riscattare la disfatta di due anni fa a Chaska, quando gli USA ebbero nettamente la meglio interrompendo un’emorragia di vittorie che durava da tre edizioni. Il leader della pattuglia del Vecchio Continente sarà Francesco Molinari, che in questa stagione si è tolto la soddisfazione di diventare il primo italiano nella storia a vincere un torneo dello Slam. Sul fronte opposto, però, desta particolare curiosità il rientro in grande stile di Tiger Woods, reduce dalla vittoria nel Tour Championship, primo torneo vinto dal più grande golfista di tutti i tempi dopo 5 anni di astinenza. E proprio Woods, in coppia con Patrick Reed, sarà l’avversario di Molinari e dell’inglese Tommy Fleetwood nella prima serie con 4 fourball, che prevedono la possibilità per ogni giocatore della coppia di completare autonomamente tutto il percorso fino alla buca, con l’assegnazione del punto alla squadra con il componente che ha imbucato in meno colpi. Nel pomeriggio, invece, ci saranno 4 sfide basate sul criterio del foursome, che prevede colpi alternati tra i giocatori di ciascuna coppia fino alla buca (in tal caso, il punto va alla coppia che va per prima in buca). Seguite con noi, a partire dalle 8.00, le emozioni della prima giornata della Ryder Cup 2018 minuto per minuto con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













08.40 Inizia la Ryder Cup anche per Casey/Hatton contro Thomas/Spieth.

08.38 Nulla di fatto tra McIlroy/Olesen e Johnson/Fowler. Rory non è perfetto nella gestione finale della buca e gli americani si salvano. Parità dopo la prima buca.

08.36 Rose e Rahm riescono a pareggiare la seconda buca contro Finau e Koepka: si rimane 1 up per i blu, pubblico in visibilio.

08.30 McIlroy ha un’ottima chance per il birdie!

08.27 Fantastico Rose, un colpo sublime che permette all’Europa di vincere la prima buca: 1up per Rose/Rahm contro Finau/Koepcka.

Justin Rose helps Europe go 1up through 1 in the first match with this absolute dart #RyderCup https://t.co/qGV46u25cR — Today's Golfer (@TheTodaysGolfer) September 28, 2018

08.25 Incomincia la Ryder Cup anche per McIlroy e Olesen contro Johnson e Fowler.

08.23 Tutte le emozioni del primo tee.

08.21 Grandissima risposta di Rose.

08.20 Ottimo primo colpo di Rahm.

08.17 E questo è il pubblico presente alla prima buca, alle 08.00 di un normale venerdì mattina… Quanto è amata la Ryder Cup.

S’GOOOOOOOO BOYS!!!!! The Stars and Stripes about to take care of business in France and win a second-straight #RyderCup!!! Crowd is ready, teams are ready for as great an event as there is on the sports calendar. pic.twitter.com/GALpa6Vzvn — Greg Brzozowski (@GregABCColumbia) September 28, 2018

08.15 Questa è tutta l’emozione di Rahm alla sua prima Ryder Cup.

08.14 L’apertura di Finau.

08.13 INIZIA LA RYDER CUP. Rose/Rahm e Finau/Koepka sono alla buca 1.

08.10 I giocatori sono sul tee, Rose/Rahm e Finau/Koepka stanno per iniziare la loro avventura. Incomincia la Ryder Cup 2018.

08.07 Sono dunque in palio 28 punti, vince chi ne totalizza almeno 14,5 (ma agli USA basterebbe anche un 14-14 in quanto detentori del titolo).

08.05 Dunque partenze intervallate di 15 minuti tra le varie coppie. Nel pomeriggio si giocheranno i foursome. Domani ancora quattro fourball e quattro foursome, poi domenica i 12 singolari.

08.02 Alle 08.10 partiranno Rose e Rahm contro Finau e Koepka. Alle 08.25 toccherà a McIlroy e Olesen contro Johnson e Fowler. Alle 08.40 inizieranno Casey e Hatton contro Thomas e Spieth. Poi alle 08.55 il nostro Francesco Molinari in coppia con Fleetwood contro Tiger Woods e Reed.

07.59 Questa mattina si giocano i primi quattro fourballs. Due giocatori europei sfidano due giocatori americani, si scende sul green con 4 palle che vengono colpite in maniera alternata. Vince la buca la squadra del giocatore che ha impiegato meno colpi con la sua pallina.

07.56 Il prestigioso trofeo, giunto alla 42^ edizione, prevede la classica sfida tra USA ed Europa: i migliori giocatori dei due Continenti sono pronti a darsi battaglia. Gli Stati Uniti hanno vinto la coppa due anni fa, l’Europa proverà a strappargliela in casa.

07.53 Si gioca al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, nei pressi di Parigi. Prima partenza alle ore 08.10.

07.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Ryder Cup 2018, oggi si disputa la prima giornata.

