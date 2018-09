LIVE Ryder Cup 2018 in DIRETTA: sabato 29 settembre. Molinari contro Woods, si ripete la sfida! Europa avanti 5-3 contro gli USA

Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata della Ryder Cup 2018, che va in scena sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo di Parigi. Oggi, sabato 29 settembre, si replica con lo stesso format della prima giornata, che prevede al mattino 4 match play a coppie basati sul fourball (ogni giocatore di ciascuna coppia effettua l’intero percorso fino alla buca e il punto viene assegnato alla squadra a cui appartiene il giocatore che imbuca con meno colpi), e 4 match play al pomeriggio basati sul foursome (i giocatori effettuano colpi alternati fino alla buca e il punto va alla squadra che arriva prima in buca). L’Europa attualmente è in vantaggio 5-3 dopo aver sofferto nei primi 4 incontri e aver poi piazzato un cappotto sensazionale nel foursome, con 4 vittorie in altrettante gare. E ad ergersi a protagonista è stato soprattutto Francesco Molinari, che in coppia con Tommy Fleetwood ha regalato 2 punti all’Europa, battendo le coppie Woods/Reed e Thomas/Spieth. Oggi Chicco proverà a dar seguito alla striscia positiva, sfidando nuovamente al mattino Tiger Woods e Patrick Reed, mentre gli altri tre incontri vedranno di fronte Sergio Garcia/Rory McIlroy contro Tony Finau/Brooks Koepka, Paul Casey/Tyrrell Hatton contro Dustin Johnson/Rickie Fowler, Ian Poulter/Jon Rahm contro Justin Thomas/Jordan Spieth. Seguite con noi minuto per minuto, a partire dalle ore 8.00, le emozioni della Ryder Cup 2018 con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

8.34: Seconda buca iniziata da Koepka e sceglie il bastone giusto per la bandiera.

8.33: Peccato per Garcia che non concretizza di pochissimo il birdie.

8.32: Niente da fare per Koepka che conclude con quattro colpi come Finau.

8.31: In acqua il tee shot di Hatton e colpo un po’ al limite per lui…

8.30: Casey inizia in maniera perfetta ottenendo un ottimo posizionamento in questo primo colpo.

8.28: Tee shot di Johnson non ideale con questo ferro: inizio non buono per i due americani.

8.27: Tee shot di Fowler che finisce in acqua! Ora un po’ di tensione per Johnson.

8.26: Le altre due coppie stanno per cominciare: Johnson/Fowler (USA) vs.Hatton/Casey (EUR)

8.25: Finau non esegue un buon putt, finendo un po’ troppo largo rispetto alla buca.

8.24: Scivolato un po’ a sinistra il putt di Mcllroy. Era un putt molto difficile onestamente.

8.23: Supporter europei davvero molto curiosi:

Ladies and gentlemen, play is underway…. pic.twitter.com/fFNcaTqd3c — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 29, 2018

8.22: Finau esegue un ottimo secondo colpo, replicando di fatto il medesimo del suo partner.

8.21: Ottimo colpo di Garcia che centra anch’egli il green con la bandiera e dovrà ricorrere ad un putt con una leggero effetto a sinistra.

8.20: Koepka si protegge con questo secondo colpo, trovando comunque il green con la bandiera.

8.19: Secondo colpo per Mcllroy un po’ troppo a destra, per evitare l’acqua.

8.15: 9-11° C le condizioni meteo in questa prima parte di giornata. Campo in condizioni perfette.

8.14: Un po’ troppo a sinistra il colpo di McIlroy, con il suo ferro.

8.13: Sergio Garcia aiutato dal vento esegue un colpo di pregevolissima fattura.

8.12: Bene anche Koepka che si allinea al suo partner.

8.11: Comincia Finau e il tee shot è perfetto

8.10: Le coppie vengono presentate con il tifo che sostiene con forza il duo continentale con il bu nei confronti degli americani.

8.08: Entrano in gioco anche Tony Finau e Brooks Koepka

8.07: Sergio Garcia e Rory McIlroy in rosso pronti a cominciare!

8.06. I giocatori entrano in campo, accolti da un tifo che riscalda l’atmosfera, è proprio il caso di dirlo.

8.05: Mattinata particolarmente fredda a Parigi e attenzione alla presenza del vento che potrebbe influenzare il gioco.

8.03: I primi che cominceranno ad esibirsi sul green saranno Sergio Garcia/Rory McIlroy vs Tony Finau/Brooks Koepka. Ci si attende un grande spettacolo nel secondo giorno di questa 42esima edizione.

8.02: Atmosfera da stadio a Saint-Quentin-en-Yvelines:

8.00: Ricordiamo che la Ryder Cup si svolge su sei giornate complessive, di cui tre di pratica e tre di gara, durante le quali i migliori 12 golfisti europei e i top 12 americani si contendono il prestigioso trofeo. Il venerdì si giocano quattro fourball al mattino e quattro foursome al pomeriggio (o viceversa). Il sabato si gioca nuovamente secondo lo stesso schema. La domenica si svolgono 12 sfide individuali: scendono in campo tutti e dodici i giocatori delle due squadre. Alla fine delle tre giornate risulta vincitrice la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti. La squadra campione in carica mantiene la coppa in caso di pareggio (14 punti), la squadra sfidante deve quindi realizzarne almeno 14 e ½ per ottenere la vittoria.

7.58: Gli americani sono pronti a raccogliere la sfida

7.55: Siete pronti per cominciare?

Yesterday, these two were undefeated. How will Tommy Fleetwood & Francesco Molinari perform today? 🤔#RyderCup #TeamEurope pic.twitter.com/UUO4PjuYxC — PGA of America (@PGA) September 29, 2018

7.51: Come avvenuto ieri, l’ordine dei foursome verrà svelato verso il termine dei fourball (anche nell’eventualità, capitata ieri, in cui passino davvero pochissimi minuti tra la fine dell’ultimo fourball e l’inizio del primo foursome).

7.48: Si comincia, quindi, alle 8.10 con i quattro fourball. Si tratta di match tra due coppie in cui ogni giocatore conclude la propria buca in autonomia, scegliendo il risultato migliore del duo, e confrontandolo con quello degli avversari.

7.45: Gli americani, in sostanza, hanno confermato tutte le coppie già viste nei fourball odierni, e in più si ripete la sfida tra la coppia Molinari/Fleetwood e quella Woods/Reed. L’Europa, invece, ha deciso di portare Sergio Garcia al posto di Thorbjorn Olesen e di inserire Ian Poulter nel ruolo che oggi è stato di Justin Rose.

7.42: Ieri sono stati rilasciati i fourball che apriranno questa seconda giornata al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, ancora una volta a scaglioni di 15 minuti ciascuno. Le quattro sfide saranno così composte:

MATCH 1, ore 8:10 – Sergio Garcia/Rory McIlroy vs Tony Finau/Brooks Koepka

MATCH 2, ore 8:25 – Paul Casey/Tyrrell Hatton vs Dustin Johnson/Rickie Fowler

MATCH 3, ore 8:40 – Francesco Molinari/Tommy Fleetwood vs Tiger Woods/Patrick Reed

MATCH 4, ore 8:55 – Ian Poulter/Jon Rahm vs Justin Thomas/Jordan Spieth

7.39: Dopo una giornata caratterizzata dallo spettacolare cappotto (o whitewash, se vogliamo chiamarlo all’inglese) compiuto dall’Europa nella sessione dedicata ai foursome, la Ryder Cup si avvia verso la seconda giornata col team di casa avanti per 5-3.

This week at the #RyderCup every birdie and eagle will benefit two different charities. https://t.co/uoZtlQD6yR — Ryder Cup (@rydercup) September 27, 2018

7.34: Siamo reduci da una giornata entusiasmante per i colori europei. I quattro match play del pomeriggio regalano al Vecchio Continente il sorpasso sugli USA al termine della prima giornata della Ryder Cup 2018 sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, a due passi da Parigi. I foursome (colpi alternati tra i due giocatori della coppia fino all’ingresso in buca) si rivelano propizi per l’Europa, che colleziona quattro vittorie in altrettante gare, rimediando alle difficoltà del mattino, quando nei fourball gli USA hanno fatto la differenza, conquistando 3 successi contro una sola della pattuglia europea, targata Francesco Molinari.

Good morning from Le Golf National! On tap: Final day of practice and the Opening Ceremony where we will learn the pairings for the first session.#RyderCup #GoUSA pic.twitter.com/gVa0PMyxPT — Ryder Cup USA (@RyderCupUSA) September 27, 2018

7.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della Ryder Cup 2018 che va in scena sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo di Parigi

mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto di Valerio Origo