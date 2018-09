LIVE Real Madrid-Roma in DIRETTA, Champions League: giallorossi nel tempio del Bernabeu contro i campioni in carica

CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI REAL MADRID-ROMA

Buonasera e benvenuti alla diretta live di OASport di Real Madrid-Roma, incontro valido per la prima giornata del Girone G della Champions League di calcio 2018-2019, edizione in cui l’Italia che è tornata ad avere quattro squadre alla fase a gironi. La sfida avrà inizio alle ore 21.00.

Ecco tornare in scena i campioni d’Europa, che dopo tre vittorie consecutive, puntano a migliorare un record già di per sé storico, cercando il quarto centro di fila, il primo dopo la fine dell’era griffata CR7. Oltretutto quest’anno la finale si giocherà proprio a Madrid, anche se nel nuovissimo stadio dell’Atletico, il Wanda Metropolitano.

Il fischio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00, ma la nostra diretta inizierà con l’inserimento delle formazioni ufficiali non appena verranno comunicate. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: bestino shutterstock)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA