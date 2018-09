Volley, Mondiali 2018: le sette sorelle a rischio Final Six, Russia e Francia spalle al muro! Italia e USA a un passo dal traguardo

Erano sette sorelle ma qualcuna rischia di saltare prima del previsto. Alla vigilia dei Mondiali 2018 di volley maschile erano state individuate sette squadre favorite per la conquista del titolo iridato ma la prima fase della competizione ci ha riservato diverse sorprese che hanno scombussolato le gerarchie e che hanno rimescolato le carte in tavola rispetto ai pronostici. La Russia ha infatti perso contro USA e Russia, la Francia si è dovuta inchinare contro il Brasile e contro l’Olanda che a sua volta ha anche sconfitto i verdeoro, la Serbia ha dovuto pagare dazio contro gli americani mentre solo Italia e Polonia si presentano a punteggio pieno alla seconda fase (gli USA hanno lasciato due punti per strada). Dunque qualche corazzata rischia di non partecipare alla Final Six di Torino, quella che spalancherà le porte delle semifinali.

La FRANCIA ha bisogno di una vera e propria impresa. I transalpini si presentano a Varna con soltanto tre vittorie all’attivo (11 punti) e se vogliono volare agli atti conclusivi devono decisamente cambiare rotta, la strada sarà tutta in salita e molto si deciderà già nell’incontro di apertura contro la Serbia: se i Galletti dovessero perdere contro Atanasijevic e compagni allora le speranze di proseguire l’avventura si ridurrebbero al lumicino visto che la Polonia si involerà verso il primato (verosimilmente battendo l’Argentina) e dunque si dovrebbe lottare solo per il secondo posto.

La RUSSIA ha decisamente deluso le aspettative della vigilia. I Campioni d’Europa erano i grandi favoriti della vigilia e invece hanno perso entrambi i big match giocati a Bari, si trasferiscono così a Milano con solo 3 vittorie all’attivo (10 punti) e ora sono obbligati a un mezzo miracolo. Mikhaylov e compagni si giocano moltissimo all’esordio contro la rivelazione Olanda, perdendo sarebbero già fuori da ogni discorso anche perché sulla carta l’Italia non dovrebbe avere problemi con la Finlandia. E c’è il serio rischio che la corazzata russa si giochi le residue speranze di qualificazione sabato sera proprio contro la nostra Nazionale: questa volta sono loro con l’acqua alla gola, vedremo se riusciranno a riemergere.

La SERBIA può contare su 4 vittorie (12 punti) ma è nel girone con Polonia e Francia, dunque deve stare molto attenta: una di queste tre big (tra le sette sorelle alla vigilia) sicuramente non sarà alla Final Six. Gli USA e il BRASILE sembrano avere il pass in tasca: gli americani devono regolare Iran e Bulgaria vantando un buon vantaggio, i verdeoro devono gestire la verve di Slovenia e Belgio. L’ITALIA arriva a punteggio pieno, bisogna vincere con la Finlandia e a quel punto saremmo davvero vicinissimi all’obiettivo…