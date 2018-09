Caos Serie B, Virtus Entella vince il ricorso: il Cesena deve essere penalizzato, i ligure ritrovano la cadetteria?

Ulteriore ribaltone nella Serie B 2018-2019 che tra ricorsi e sentenze non sembra avere pace. Oggi pomeriggio il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibili i ricorsi sul format a 19 squadre ma a inizio serata il Collegio di Garanzia dello Sport ha dato ragione al Virtus Entella affermando che la sanzione inflitta al Cesena deve essere eseguita nella passata stagione e dunque i liguri eviterebbero la retrocessione e avrebbero il diritto di disputare il campionato cadetto.

Il Collegio, riunito in prima sezione, ha riconosciuto la legittimazione processuale del club e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena per plusvalenze fittizie (originariamente 15 punti da scontare nel campionato 2018-2019, ma il club è fallito ed è ripartito dalla Serie D) venga attuata all’interno dello scorso campionato, modificando dunque la classifica finale e salvando la Virtus. L’Entella dunque ora ritrova la Serie B ma ha già giocato una partita di Serie C: cosa succederà?