LIVE Valencia-Juventus, Champions League in DIRETTA: Cristiano Ronaldo per lasciare il segno al Mestalla

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Mestella andrà in scena una partita subito fondamentale per le sorti del girone dove figura anche il Manchester United, questa sera impegnato contro lo Young Boys. I Campioni d’Italia, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, vogliono incominciare il proprio cammino europeo nel miglior modo possibile e vanno a caccia di una fondamentale vittoria in trasferta che semplificherebbe il prosieguo del cammino e permetterebbe di guardare con più ottimismo verso gli ottavi di finale.

I bianconeri hanno puntato sulla Champions League per questa stagione, è il grande obiettivo che la società si è data dopo aver perso due finali e c’è grande voglia di rivalsa. I ragazzi di Max Allegri sono subito chiamati a una prestazione di lusso trascinati da Cristiano Ronaldo che, dopo essersi sbloccato in Serie A con la doppietta al Sassuolo, punta a segnare anche nella competizione più importante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00.













