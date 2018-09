LIVE Pagelle Valencia-Juventus in DIRETTA 0-0: voti Champions League

Buonasera e bentrovati per le PAGELLE LIVE del match tra Valencia e Juventus, valido per il gruppo H della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I bianconeri esordiscono stasera, mercoledì 19 settembre, nella competizione che pochi mesi fa li ha visti incappare in una cocente eliminazione all’ultimo istante contro il Real Madrid, poi vincitore della coppa. Ma per i ragazzi guidati da Allegri l’esordio sarà infuocato contro i castigliani, che al Mestalla spesso si esaltano al cospetto dei propri tifosi. A Ronaldo e compagni è affidato il compito di infrangere il muro valenciano, sfruttando l’onda lunga di un avvio di stagione eccezionale con 4 vittorie in altrettante partite e con i primi gol ufficiali del fuoriclasse portoghese, autore di una doppietta nel match di domenica scorsa contro il Sassuolo. Seguite con noi, a partire dalle ore 21.00, le emozioni del match minuto per minuto attraverso le nostre PAGELLE LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

JUVENTUS

Szczesny 6 – Si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match e difende i pali con sicurezza.

Cancelo 6 – Le sue progressioni consentono ai bianconeri di alzare il baricentro, anche se Gaya è un osso durissimo da gestire.

Bonucci 6 – Prova ad impostare l’azione partendo dalle retrovie e in fase di marcatura è attento contro Batshuayi.

Chiellini 6,5 – Nel gioco aereo si esalta e nell’uno contro uno non soffre praticamente mai contro la velocità degli attaccanti avversari.

Alex Sandro 6 – La sua spinta sulla fascia crea qualche imbarazzo a Vezo. Una sua diagonale difensiva evita un pericolo per la retroguardia giallorossa.

Matuidi 6 – Ci mette la corsa e il fisico per provare a contenere la qualità del centrocampo dei padroni di casa.

Pjanic 6 – In cabina di di regia prova a smistare palloni e a verticalizzare, prendendo in pugno il pallino della manovra bianconera.

Khedira 6 – Limita le sortite offensive e con esperienza e personalità si pone in mediana a raddoppiare sui portatori di palla avversari.

Bernardeschi 6 – Arretra il baricentro per ricevere palla e tenta di saltare l’uomo a più riprese, riuscendoci a fasi alterne.

Ronaldo 6 – Ci mette il fisico per proteggere la palla e far respirare i compagni e talvolta prova ad accendersi, anche se spesso è troppo solo in fase offensiva.

Mandzukic 6 – La sua fisicità non fa dormire sonni tranquilli alla difesa, costretta a ripiegare per raddoppiare la marcatura.

All.: Allegri 6 – I suoi ragazzi giocano con personalità, privilegiando un atteggiamento guardingo per poi provare a far male in contropiede.

Valencia (4-4-2): Neto 6; Vezo 6, Paulista 6, Murillo 6, Gaya 6; Soler 6, Parejo 6, Wass 6, Guedes 6; Moreno 6, Batshuayi 6. All.: Toral 6.

mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com