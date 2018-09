VIDEO Valencia-Juventus 0-2, highlights Champions League: i gol e i momenti salienti. Espulso Cristiano Ronaldo, doppietta di Pjanic

La Juventus ha sconfitto il Valencia per 2-0 nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Al Mestalla, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza nonostante l’espulsione di Cristiano Ronaldo al 29′ per un innocuo contatto con Murillo. Con l’uomo in meno in campo, i Campioni d’Italia non hanno demorso e sono riusciti a vincere grazie a una doppietta firmata da Pjanic che ha realizzato due calci di rigore: il primo allo scadere del primo tempo dopo un fallo di Parejo su Cancelo, il secondo per una trattenuta di Murillo su Bonucci in occasione di un calcio d’angolo. Di seguito i VIDEO dei gol di Valencia-Juventus, dell’espulsione di Cristiano Ronaldo e degli highlights della partita.

PRIMO GOL PJANIC:

SECONDO GOL PJANIC:

Le 2e but de Pjanic pic.twitter.com/rvb9PL7NGn — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) September 19, 2018

ESPULSIONE CRISTIANO RONALDO:

RIGORE PARATO DA SZCZESNY AL 96′:

