VIDEO Cristiano Ronaldo espulso in Champions League! Decisione clamorosa, cartellino rosso ingiusto in Valencia-Juventus. CR7 in lacrime

Cristiano Ronaldo è stato espulso durante Juventus-Valencia, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019. Al Mestalla l’arbitro ha sventolato il cartellino rosso in faccia a CR7 al 30′ dopo un contatto innocuo con Murillo che probabilmente non era nemmeno da giallo. Una decisione incredibile che lascia tantissimi dubbi e che mette in difficoltà i bianconeri, si tratta anche della prima espulsione del fenomeno portoghese in 154 partite giocate nella massima competizione continentale. Di seguito il VIDEO dell’espulsione di Cristiano Ronaldo e del suo pianto.

🚨 Cristiano Ronaldo est exclu ! Le Portugais est en larmes, la Juventus va devoir jouer plus d'une période à 10 à Valence (0-0) ! 📺 La rencontre à suivre en direct sur RMC Sport 5 ! Pour s'abonner ➡ https://t.co/oMW6EYTeQy pic.twitter.com/1RIUUBPura — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2018













