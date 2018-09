LIVE Moto2, GP San Marino 2018 in DIRETTA: duello cruciale per il Mondiale tra Bagnaia e Oliveira

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2. La classe mediana va in scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, con una gara di capitale importanza nella sfida tra il nostro Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira. Siamo giunti al tredicesimo appuntamento della stagione (il dodicesimo contando la cancellazione di Silverstone) e gli appena tre punti di distacco tra i due contendenti ci regaleranno un vero e proprio spettacolo in terra di Romagna.

Le qualifiche di ieri hanno dimostrato che il portacolori del team Sky Racing VR46 ha ottima velocità e un passo importante in vista della gara, mentre il suo rivale del team Red Bull KTM Ajo scatterà dalla nona posizione e, come sempre, si lancerà nella sua solita rimonta. Gli avversari? Non mancheranno. Incominciando dagli altri due piloti in prima fila, ovvero Marcel Schrotter e il padrone di casa Mattia Pasini, senza dimenticare Luca Marini e gli spagnoli Alex Marquez e Joan Mir che prenderanno posto tutti nelle prime file.

La domenica del GP di San Marino della Moto2 prenderà il via, come sempre, con i venti minuti di Warm-up alle ore 9.10, per definire gli ultimi dettagli in vista della gara vera e propria che, al solito, scatterà alle ore 12.20. OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell'intera giornata della classe mediana, per non perdersi nemmeno un secondo dell'avvincente duello Bagnaia-Oliveira. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo).













9.31 Appuntamento alle 12.20 per la partenza dalla gara

9.30 Bandiera a sacchi! Schrotter fa segnare il miglior tempo in 1.37.764, confermando l’ottima prova in qualifica. Alle sue spalle Fernandez a 0.309, Oliveira a 0.337, Mir a 0.343 e Marquez a a 0.396. Pasini invece è sesto a 0.481, mentre Marini è nono a 0.525

9.28 Due minuti al termine, nessuno riesce a migliorare il tempo di Schrotter. Il più vicino è Fernandez a 0.309

9.25 Problema alla tuta per Bagnaia, che si ferma e torna ai box. Da non considerare quindi la sua prestazione in questo warm-up

9.22 Si migliora Schrotter che ora fa segnare 1.37.764

9.18 Ora al comando Schrotter in 1.38.203

9.15 Si stanno migliorando i tempi, ma siamo ancora lontani da delle buone prestazioni

9.12 Livrea speciale per il team Sky Racing VR46 per il gran premio di casa

9.10 Semaforo verde! Si comincia

9.09 Fra pochi istanti si parte con il warm-up, ultimi momenti per definire il set up per la gara

9.08 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2