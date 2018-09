VIDEO Romano Fenati, follia a Misano! Schiaccia il freno di Manzi in rettilineo e prova a farlo cadere. Bandiera nera!

Ha del clamoroso ciò che è accaduto pochi minuti fa all’interno del GP di San Marino, in quel di Misano, per la classe Moto 2. Una delle stelle italiane della disciplina, Romano Fenati, è stato autore di un gesto davvero da dimenticare al più presto: una scorrettezza clamorosa che rischia di penalizzarlo davvero tanto per il futuro appena verrà giudicata dai commissari.

Al termine di una battaglia piena di contatti con Stefano Manzi, l’ascolano ha deciso di vendicarsi in un modo davvero senza senso. Avvicinatosi al rivale sul rettilineo, è andato a schiacciare il freno del pilota classe 1999 rischiando di farlo cadere ad altissime velocità. Bandiera nera inevitabile per il pilota 22enne che è andato addirittura ad esultare dopo la caduta di Manzi, avvenuta successivamente.

Fenati rischia ora una lunghissima squalifica. Ha messo in pericolo l’incolumità di un altro pilota e la sanzione si prospetta esemplare.

Questo il VIDEO dell’accaduto:













Foto: Valerio Origo