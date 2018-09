LIVE MotoGP, GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA: Dovizioso prova a scappare, Yamaha in crisi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Domenica caldissima sul circuito romagnolo intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, si preannuncia una gara davvero molto appassionante e avvincente in cui può succedere di tutto. Lo spettacolo non mancherà sicuramente davanti alla bolgia che ha assiepato uno degli impianti più affascinanti dell’intero calendario.

Jorge Lorenzo partirà con tutti i favori del pronostico, lo spagnolo della Ducati scatterà dalla pole position e ha impressionato in qualifica. Le Rosse di Borgo Panigale sono estremamente performanti come testimonia il secondo posto di Jack Miller, possibile outsider di giornata al pari dell’altro iberico Maverick Vinales che scatterà dalla terza piazzola in sella alla Yamaha. Tutti si aspettano però Andrea Dovizioso, quarto nel time-attack ma perfettamente in grado di lottare per il successo e dotato di un ottimo passo gara. Marc Marquez cerca il colpo del definitivo ko in classifica generale, Valentino Rossi è l’uomo più atteso della vigilia e il Dottore non vorrà deludere i suoi fan sul circuito di casa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

-6 Gestione sapiente per Dovizioso. Senza strafare mantiene sempre 2″2 su Lorenzo e Marquez.

-7 Dovizioso al comando con 2″2 su Lorenzo e Marquez. 4° Crutchlow a 4″9, 5° Rins a 11″, 6° Vinales a 12″7, 7° Pedrosa a 14″7, 8° Rossi a 16″9.

-8 Sorpasso pulito questa volta, Lorenzo si riprende la seconda posizione davanti a Marquez. Iannone a 9 decimi da Rossi per l’ottavo posto.

-9 Ora Dovizioso deve amministrare. 2″3 sulla coppia iberica composta da Marquez e Lorenzo, in piena lotta per la piazza d’onore.

-10 Nuovo attacco di Lorenzo, ma finisce largo e Marquez torna secondo.

-10 Dovizioso sta dominando, è costantemente il più veloce in pista.

-11 BATTAGLIA IBERICA! Sorpasso e controsorpasso tra Lorenzo e Marquez. Il catalano torna avanti con l’incrocio di traiettoria. Dovizioso ringrazia e scappa a 2″2.

-12 Ora Lorenzo è in difficoltà. Qualche derapata di troppo per non lasciar scappare Marquez. Sale a 1″7 il vantaggio di un Dovizioso concentratissimo. Rossi sempre più in crisi, ora si trova in ottava posizione a 1″7 da Pedrosa, dietro di lui Iannone a 1″8.

-13 Dovizioso deve difendere un secondo e mezzo su Marquez.

-14 MARQUEZ ROMPE GLI INDUGI! Attacca e supera Lorenzo. Ora il campione del mondo si lancia all’inseguimento di Dovizioso…

-14 Torna a martellare Dovizioso, 1″1 sulla coppia di spagnoli al suo inseguimento.

-15 Reagisce Lorenzo e si riporta ad 8 decimi dal compagno di squadra, respingendo anche l’attacco di Marquez. 4° Crutchlow a 4 secondi dalla vetta. Rossi è ottavo a 6 decimi da Pedrosa, che lo precede, e a ben 10 secondi da Dovizioso. Il Dottore sarà irritato, e non poco…

-16 Ora è fuga vera. 1″2 di vantaggio per Dovizioso su Lorenzo e Marquez.

-17 Marquez in scia a Lorenzo….

-17 Insiste Dovizioso, 8 decimi su Lorenzo. Marquez sembra essere al gancio con la Honda. Rossi ha ripreso Pedrosa per il settimo posto.

-18 DOVIZIOSO PROVA A SCAPPARE! Guadagna mezzo secondo e porta a sette decimi il vantaggio su Lorenzo e Marquez!

-19 Crutchlow attacca Rins e si prende la seconda posizione. Rossi reagisce e si riporta a 3 decimi da Pedrosa e Vinales. L’obiettivo massimo del Dottore, salvo cadute di chi lo precede, è il sesto posto. Colpa di una Yamaha non competitiva.

-20 Lorenzo non molla e resta a 3 decimi da Dovizioso. Due Ducati davanti, Marquez in agguato…

-20 Prosegue comunque la crisi della Yamaha. Il migliore della scuderia di Iwata è Vinales, sesto a 1″6 dal quinto posto di Crutchlow e a ben 5 secondi da Dovizioso! Non ci siamo…

-21 Prova a spingere Dovizioso, 3 decimi di vantaggio su Lorenzo, ora tallonato da Marquez. In grande difficoltà Rossi: è ottavo e fatica a tenere il passo di chi lo precede.

-22 DOVIZIOSO IN TESTA! Prende la scia di Lorenzo in rettilineo e lo svernicia!

-22 Non c’è gara alle spalle dei primi tre. Rins è quarto a 2 secondi. Rossi viene scavalcato da Pedrosa ed è ottavo.

-23 Marquez ha ripreso le Ducati, il terzetto più atteso è davanti a giocarsi la vittoria.

-23 Dovizioso incollato a Lorenzo, l’attacco sembra ormai imminente. E da dietro arriva Marquez con il sangue agli occhi….

-24 Marquez è il più veloce in pista, si trova a mezzo secondo dalle Ducati. 4° Vinales a 1″2 dal campione del mondo, seguito da Rins, Crutchlow e Rossi.

-25 Caduto Jack Miller. L’australiano spreca tutto. Rossi sale in settima posizione.

-25 Dovizioso sta andando a riprendere Lorenzo. Marquez ad un secondo dalla vetta, ma sta iniziando a spingere forte…Sempre 8° Rossi, non riesce a sbarazzarsi di Crutchlow.

-26 Sorpasso “alla Marquez” , lo spagnolo scavalca Miller con una sportellata ed è terzo.

-26 Lorenzo ha già mezzo secondo di vantaggio su Lorenzo, il forlivese prova a chiudere. Marquez terzo alle spalle di Miller. Rossi in battaglia con Crutchlow.

-27 DOVIZIOSOOOOOOOOO!!! CHE AVVIOOOOOOOO!!! Doppio sorpasso su Marquez e Miller, è secondo e si lancia all’inseguimento di Lorenzo!

-27 giri all’arrivo. 5° Vinales, Valentino Rossi è ottavo alle spalle di Crutchlow. Fumogeni gialli invadono la pista.

PARTITI! Lorenzo tiene la testa davanti a Miller, Marquez e Dovizioso.

13.59 Saranno 27 i giri da percorrere.

13.58 Giro di ricognizione. Problemi per Petrucci, che riesce a partire dopo 15 secondi.

13.56 Intanto vi riproponiamo il video del folle gesto di cui si è macchiato Romano Fenati. Ha cercato di far cadere Stefano Manzi in rettilineo. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

13.55 Cinque minuti al via del GP San Marino 2018 sul circuito di Misano. Ormai è tutto pronto, i piloti stanno cercando la massima concentrazione in vista della gara.

13.53 Le Ducati sono davvero in forma, anche Danilo Petrucci spera di fare una bella gara ma partirà in ottava posizione tra Valentino Rossi e Johann Zarco. Sesto Cal Crutchlow per completare il quadro delle prime tre file.

13.51 Ormai tutto è pronto sullo schieramento di partenza, nove minuti al semaforo verde.

13.49 Si torna a gareggiare dopo il nulla di fatto di Silverstone a causa della pioggia e dell’asfalto pessimo. L’attesa finalmente sta per finire, è arrivata l’ora della MotoGP.

13.47 Oggi sarà molto importante l’usura degli pneumatici. La scelta dei piloti tra media e soft si è rivelata sicuramente molto complicata, vedremo chi avrà avuto ragione. La gara sarà molto lunghi, i centauri dovranno stare attenti a non stressare troppo le gomme.

13.45 Quindici minuti all’inizio della gara.

13.44 Marc Marquez scatterà invece in quinta posizione. Il Campione del Mondo parte leggermente dietro nei pronostici rispetto alle Ducati ma nel warm up ha impressionato: lo spagnolo della Ducati può lottare per la vittoria, vuole chiudere i conti in ottica campionato.

13.42 Jack Miller e Maverick Vinales completano la prima fila e sono i due grandi outsider della vigilia. L’australiano della Ducati e lo spagnolo della Yamaha possono sorprendere tutto.

13.40 Tutti si aspettavano una zampata di Valentino Rossi. Il Dottore gareggia in casa, lo scorso anno aveva dovuto saltare l’appuntamento per un infortunio e ora cerca il colpaccio. Partirà settimo ma è in piena lotta per il podio, il centauro di Tavullia vuole fare sognare i suoi spettatori.

13.38 Andrea Dovizioso scatterà dalla quarta posizione e può essere uno dei seri pretendenti per il successo. Il forlivese ha dominato i primi due turni di prove libere, ha poi faticato un po’ in qualifica ma in gara dispone di un ottimo passo.

13.36 Jorge Lorenzo è il grande favorito della vigilia. Lo spagnolo della Ducati scatterà dalla pole position, è semplicemente stato strepitoso in gara e ha il passo giusto per fare la differenza.

13.34 Rivediamo anche la bruttissima manovra di Fenato su Manzi in Moto2.

13.32 C’è anche Marco Materazzi a supportare Valentino Rossi, i due interisti sono molto amici.

13.30 Trenta minuti all’inizio della gara, sale la tensione nel paddock.

13.26 Si preannuncia un gara particolarmente avvincente e appassionante in cui può succedere davvero di tutto, si sono 5-6 piloti in grado di lottare per la vittoria e per il podio in uno degli appuntamenti più apprezzati dell’intero calendario.

13.24 Splende il sole a Misano, temperature ottime per disputare una gara di MotoGP, il meteo ha retto e ha regalato una bellissima giornata a tutti gli appassionati.

13.22 La gara scatterà alle ore 14.00 sul circuito romagnolo intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli.

13.20 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano.

Foto Valerio Origo