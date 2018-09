LIVE Juventus-Brøndby, Champions League calcio femminile in DIRETTA: le bianconere all’esordio cercano l’impresa a Novara

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile. Il “Silvio Piola” di Novara alle 19.30, avrà dei contorni bianconeri, forse poco graditi per le rivalità campanilistiche, ma il palcoscenico sarà di quelli importanti.

Un appuntamento atteso dalla compagine di Rita Guar no che, dopo aver vinto lo Scudetto l’anno scorso, ha ottenuto il pass diretto per la rassegna dalla porta principale. Vecchia Signora che aspira a far bene, nonostante la scarsa esperienza, forte però della classe di alcune giocatrici come il capitano Sara Gama, riferimento difensivo indiscusso della formazione bianconera, e il nuovo acquisto Cristiana Girelli. Su questi aspetti il tecnico della Juve punterà, consapevole però delle difficoltà. La squadra allenata da Per Nielsen è a punteggio pieno nei primi tre turni del proprio torneo nazionale, avendo realizzato 14 reti e subito solo un gol. Osservate speciali in questo senso saranno le attaccanti Nicoline Sørensen, Stine Larsen e la centrocampista Nanna Christiansen.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle 19.30. Buon divertimento

