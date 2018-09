Calcio femminile, Juventus-Brondby, Champions League 2019: programma, orari e tv

Domani sera (mercoledì 12 settembre) alle ore 19.30, il “Silvio Piola” di Novara sarà teatro della sfida dei sedicesimi di finale di Champions League 2019 di calcio femminile tra Juventus e le danesi del Brondby. Le bianconere, campionesse d’Italia nella scorsa stagione, esordiscono nella massima competizione continentale contro un avversario di esperienza internazionale da prendere con le molle. Non sarà un incontro semplice per le ragazze di Rita Guarino che ancora non hanno disputato un incontro ufficiale, visto quanto accaduto in seno all’organizzazione del “Pallone in rosa” in Italia. Tuttavia, è venuto il momento di indossare calzoncini e scarpini e dare il 100%.

Di seguito il programma dell’incontro che non dovrebbe avere copertura televisiva e streaming ma OASport vi fornirà adeguati aggiornamenti ed approfondimenti.

Mercoledì 12 settembre

ore 19.30 Juventus-Brondby – Sedicesimi di finale di Champions League (calcio femminile)













Foto: pagina facebook Juventus Woman