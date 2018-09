Calcio femminile, Juventus-Brondby, Champions League 2019: la Vecchia Signora cerca il successo all’esordio a Novara

Il “Silvio Piola” di Novara domani sera, alle 19.30, avrà dei contorni bianconeri, forse poco graditi per le rivalità campanilistiche, ma il palcoscenico sarà di quelli importanti. La Juventus Women, infatti, fa il proprio esordio nella massima competizione continentale affrontando le danesi del Brondby, in una sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di calcio femminile.

Un appuntamento atteso dalla compagine di Rita Guarino che, dopo aver vinto lo Scudetto l’anno scorso, ha ottenuto il pass diretto per la rassegna dalla porta principale. Vecchia Signora che aspira a far bene, nonostante la scarsa esperienza, forte però della classe di alcune giocatrici come il capitano Sara Gama, riferimento difensivo indiscusso della formazione bianconera, e il nuovo acquisto Cristiana Girelli. Il jolly proveniente dal Brescia è stato il fiore all’occhiello del calciomercato che ha visto arrivare alla corte juventina anche le inglesi Lianne Sanderson ed Eniola Aluko, in grado di essere letali in zona gol. Tuttavia le qualità della Girelli (17 reti l’anno scorso con la maglia delle Leonesse e 27 marcature con quella della Nazionale italiana in carriera) sono quelle di una calciatrice completa, in grado di inventare grandi giocate e di essere concreta in fase realizzativa. Su questi aspetti il tecnico della Juve punterà, consapevole però delle difficoltà.

Il Brondby, infatti, ha già tre partite di campionato nelle gambe, al contrario delle juventine che ancora non si sono esibite in un match ufficiale per le questioni legate alla gestione del “Pallone in rosa” nel Bel Paese. Ritardi che hanno portato a non disputare la Supercoppa Italiana con la Fiorentina, inizialmente programmata sul finire di agosto ed ora prevista il 13 ottobre alle 20.30 presso lo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia. La squadra allenata da Per Nielsen è a punteggio pieno nei primi tre turni del proprio torneo nazionale, avendo realizzato 14 reti e subito solo un gol. Osservate speciali in questo senso saranno le attaccanti Nicoline Sørensen, Stine Larsen e la centrocampista Nanna Christiansen.

Bianconere che quindi dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, dovendo fare a meno di un perno come Martina Rosucci, infortunatasi gravemente al ginocchio e costretta ai box per alcuni mesi. Un’assenza pesante per gli equilibri delle campionesse d’Italia, chiamate a maggior ragione ad esprimere il 101%.













Foto: pagina facebook Sara Gama