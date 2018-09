Anthony Joshua contro Alexander Povetkin, il Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Oggi, sabato 22 settembre (ore 23.00 italiane), allo Stadio Wembley di Londra, i due pugili si daranno battaglia per le quattro cinture iridate in uno degli incontri più attesi della stagione anche se gli appassionati speravano di vedere l’attesissimo confronto tra Joshua e Deontay Wilder (Campione del Mondo per la WBC) nel match che avrebbe messo in palio l’unificazione totale del titolo della categoria regina.

Le aspettative del match, in Gran Bretagna, sono molte, con Joshua che intende mantenere immacolato il proprio record (21 combattimenti, 21 vittorie). Povetkin, d’altro canto, a 39 anni è ancora pronto, dopo quasi 20 anni di battaglie tra le corde, a darsi per vinto, sebbene sia lui a non avere nulla da perdere, coi favori del pronostico tutti per il padrone di casa.

LIVE Joshua-Povetkin, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming

I diritti televisivi in Italia sono stati acquistati da DAZN, che assicurerà la trasmissione dell’evento in streaming. Anche OA Sport vi terrà compagnia con la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdersi davvero nulla.

Il combattimento sarà disponibile sui seguenti dispositivi:

online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer

su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV

su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast

su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS

sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox One

Inoltre, usufruendo di device connessi come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick, è possibile guardare DAZN su ogni TV, anche se questa non offre supporto diretto. Ci sarà disponibilità anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet. L’app di DAZN verrà aggiunta a breve anche sui decoder Sky Q e sulle Panasonic Smart TV. E’ possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente. Per accedere al servizio basterà registrarsi sul sito e creare un account.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

LA PRESENTAZIONE DI JOSHUA-POVETKIN

L’ANALISI AI RAGGI X DI JOSHUA

L’ANALISI AI RAGGI X DI POVETKIN

IL MONTEPREMI DI JOSHUA-POVETKIN













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Huw Fairclough / Shutterstock.com