Joshua-Povetkin, Mondiale pesi massimi: il montepremi e le borse. Quanti soldi guadagnano i due pugili?

Anthony Joshua e Alexander Povetkin si affronteranno sabato 22 settembre allo Stadio Wembley di Londra nel Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Sfida pirotecnica tra il fenomeno britannico e il russo, due ex Campioni Olimpici pronti a incrociare i guantoni in uno degli incontri più attesi dell’intera stagione, il match che mette in palio addirittura quattro cinture tutte detenute dal padrone di casa che le difenderà per la prima volta dopo che a marzo aveva strappato la WBO a Parker.

Tutti si aspettavano un confronto con lo statunitense Deontay Wilder, Campione del Mondo WBC, per la riunificazione totale delle corone della categoria regina ma le parti non hanno trovato l’accordo e dunque Anthony Joshua salirà sul ring contro un avversario che sembra essergli decisamente inferiore e che sulla carta non dovrebbe dargli più di tanto fastidio che se l’imprevisto può essere sempre dietro l’angolo e Povetkin si è preparato davvero molto intensamente per questa sfida.

Gli appassionati sono un po’ delusi da questo incontro, speravano nella battaglia campale tra Joshua e Wilder e invece si sono dovuti accontentare. Gli 80mila biglietti a disposizione per Wembley non sono stati ancora venduti integralmente e l’evento potrebbe non generare un volume d’affari pirotecnico. Quanto guadagneranno i due pugili e quali saranno le borse? Domanda che al momento non trova risposte, i due staff sono rimasti abbottonati e non sono state comunicate delle cifre e nemmeno delle stime.