Anthony Joshua vs Alex Povetkin, Mondiale pesi massimi: il britannico per le 4 conferme, il russo cerca l’impresa

Anthony Joshua contro Alexander Povetkin, il Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Sabato 22 settembre (ore 23.00 italiane), allo Stadio Wembley di Londra, i due pugili si daranno battaglia per le quattro cinture iridate in uno degli incontri più attesi della stagione anche se gli appassionati speravano di vedere l’attesissimo confronto tra Joshua e Deontay Wilder (Campione del Mondo per la WBC) nel match che avrebbe messo in palio l’unificazione totale del titolo della categoria regina.

Si preannuncia grande spettacolo anche se non è assicurato il sold out come invece il padrone di casa era riuscito a fare per i precedenti match di fronte al proprio pubblico come quelli vinti contro Klitschko e Parker. Il Campione in carica delle quattro sigle non combatte dal 31 marzo cioè da quando sconfisse Joseph Parker, soffiandogli il titolo WBO e indossando ben quattro cinture, a un passo dall’essere riconosciuto come il Campione totale dei massimi. Il pugile di origini nigeriane, detentore della WBA e IBO dal 2017, balzò agli onori della cronaca conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 sconfiggendo il nostro Roberto Cammarelle in una finale dal verdetto molto discutibile.

La sfida contro il coriaceo russo dovrebbe essere particolarmente intensa anche se il britannico partirà con tutti i favori del pronostico, forte di una grande tecnica e della capacità di tenere con frequenza il centro del ring mettendo in difficoltà l’avversario. Il russo dovrà replicare con dei pugni violenti e precisi (il suo proverbiale punto di forza) per cercare di mettere in difficoltà il favorito della vigilia ben consapevole che il 28enne non ha mai perso in carriera (21 successi, 20 per ko prima che Parker riuscisse a rimanere in piedi sei mesi fa).

AJ se la dovrà vedere con il combattivo 39enne, Campione Olimpico ad Atene 2004 (anch’egli passando su Roberto Cammarelle, ma in semifinale) e detentore della cintura WBA dal 2011 al 2013 (il ribattezzato Leone Bianco venne battuto da Klitschko, la sua unica resa in carriera dove vanta 34 vittorie), vuole riprendersi lo scettro anche se partirà sfavorito e avrà bisogno di una grande impresa per mettere in difficoltà il tonico britannico e provare a impensierirlo seriamente. Joshua chiaramente favorito, Povetkin ci proverà: ne vedremo delle belle.













Foto: Huw Fairclough / Shutterstock.com