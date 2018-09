LIVE Joshua-Povetkin, Mondiale pesi massimi boxe in DIRETTA: Wembley gremito per il match dell’anno!

Buonasera (o buonanotte, se preferite) e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Anthony Joshua e Alexander Povetkin, valevole per l’unificazione di quattro delle cinque sigle che assegnano il titolo mondiale dei pesi massimi, e cioè WBA, IBF, WBO e IBO. Il combattimento si svolgerà all’interno dello stadio tra gli stadi, Wembley, che per l’occasione è gremito in ogni ordine dei suoi 80.000 posti.

Tutti i favori del pronostico sono in favore del ventinovenne di Watford, che arriva al suo ventiduesimo combattimento in carriera con un record immacolato (21-0, tutti incontri tenutisi nel Regno Unito). Joshua, oltretutto, in venti occasioni ha vinto per KO, con preferenza per le primissime riprese: l’unico incontro vinto ai punti, per decisione unanime, è stato anche l’ultimo disputato, contro l’australiano Joseph Parker, in occasione della difesa di tre titoli su quattro e della conquista del quarto, quello WBO. Dall’altra parte, però, c’è un trentanovenne russo che di mollare la presa non ha molta voglia: Povetkin, sconfitto soltanto dal leggendario Wladimir Klitschko in carriera, è tuttora numero 1 per la WBA, e lo è stato fino a poco tempo fa per l’IBO. Dopo una vita passata a combattere tra Germania e Russia, con un’unica parentesi in Finlandia, per Povetkin questo sarà il secondo combattimento in terra britannica, dopo quello che l’ha visto battere David Price per la corona intercontinentale WBA e internazionale IBO. Ora, però, c’è qualcosa di infinitamente più grande in palio.

OA Sport vi rinnova l’appuntamento alle ore 23 per quello che, a tutti gli effetti, si può validamente qualificare come il match dell’anno: in un angolo del ring Anthony Joshua, nell’altro Alexander Povetkin. Buona divertimento a tutti.

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA













Credits: Huw Fairclough / Shutterstock