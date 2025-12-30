Boxe, il Presidente della Nigeria parla con Anthony Joshua in ospedale: morti due membri del team del pugile

Giungono nuovi dettagli sull’incidente stradale in Nigeria in cui è rimasto coinvolto il pugile britannico Anthony Joshua, ferito ed ora ricoverato in ospedale: a perdere la vita nello scontro del SUV con a bordo 4 persone contro un camion parcheggiato sono stati Sina Ghami e Latif Ayodele.

Lo comunicano all’ANSA le società Matchroom Boxing e 258 BXG, promoter di Joshua, che identificano le vittime come “due amici intimi e membri del team” del pugile britannico, rivolgendo “le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte“.

Nel comunicato, inoltre, viene chiesto “che la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile“. Sulle condizioni di Joshua: “Confermiamo che Anthony ha riportato ferite nell’incidente ed è stato portato in ospedale per accertamenti e cure. Le sue condizioni sono stabili e rimarrà in osservazione“.

Intanto Joshua in ospedale è stato raggiunto dalla chiamata del presidente nigeriano, Bola Tinubu: “Gli ho augurato una pronta e completa guarigione e ho pregato con lui. Mi ha assicurato che sta ricevendo le migliori cure possibili. Ho anche parlato con sua madre ed ho pregato per lei. Ha apprezzato molto la telefonata“.