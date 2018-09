Volley, Mondiali 2018: quando gioca la prossima partita l’Italia? C’è la Slovenia: data, programma, orario e tv

Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali di volley: l’Italia giocherà. la sua ultima partita del raggruppamento martedì 18 settembre alle ore 21.15 contro la Slovenia, e sarà l’ultima gara nella cornice di Firenze. A partire dalla seconda fase infatti gli azzurri si sposteranno a Milano.

Di seguito il programma completo della prossima partita dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley. Come al solito l’incontro degli azzurri, in prima serata, sarà trasmesso in diretta tv su Raidue, ed in diretta streaming su RaiPlay, mentre OASport vi assicura la diretta live testuale integrale dedicata alla sfida della nostra nazionale.

Mondiali di volley – Prima fase

Martedì 18 settembre, ore 21.15

Italia-Slovenia, a Firenze

diretta tv su Raidue

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale integrale su OASport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport

roberto.santangelo@oasport.it