LIVE Cagliari-Milan in DIRETTA: Higuain contro Pavoletti, sfida tra bomber nel posticipo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Milan, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Dopo la pausa della nazionale le due squadre si ritrovano alla Sardegna Arena per confermarsi dopo i successi dell’ultimo turno: i sardi arrivano dalla preziosa vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, mentre i rossoneri hanno superato all’ultimo respiro a San Siro la Roma con un gol di Cutrone. Proprio l’attaccante dell’Under 21 è il grande assente del match, ma da davanti il Milan si affida a quel Gonzalo Higuain ancora alla ricerca della prima rete rossonera. Il Milan cerca tre punti per mettersi già davanti ad Inter e Roma, con anche una partita in meno, e provare a tenere la scia di Juventus e Napoli. Il Cagliari vuole ulteriori risposte positive e altri punti importanti in un inizio di campionato comunque buono per la squadra di Maran. Davanti ci sarà Leonardo Pavoletti, pronto a lanciare al Pipita la sfida tra bomber

19.38: Cagliari e Milan riprendono il loro campionato dopo una pausa delle nazionali che comunque non ha permesso molto a Maran e Gattuso di lavorare con i titolari. I sardi hanno perso otto uomini, mentre i rossoneri hanno lasciato alle nazionali ben undici giocatori

CAGLIARI: Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com