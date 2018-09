LIVE Italia-Olanda, Mondiali volley 2018 in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Oggi domenica 23 settembre si gioca Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mediolanum Forum di Milano andrà in scena l’ultimo incontro della seconda fase: la nostra Nazionale, spinta da 12000 spettatori, andrà a caccia della settima vittoria nel torneo nonostante sia certa del primo posto nel girone e dunque della qualificazione diretta alla terza fase della rassegna iridata.

Ivan Zaytsev e compagni non vogliono fermarsi e vogliono continuare a vincere, probabilmente il CT Chicco Blengini opererà un po’ di turnover per permettere ai suoi uomini di punta di rifiatare in vista della fase cruciale della competizione. La sfida contro gli orange di Abdel-Aziz è comunque da non perdere, sempre per tifare gli azzurri.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Olanda

ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: Valerio Origo