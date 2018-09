LIVE Italia-Finlandia, Mondiali volley 2018 in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 21 settembre si giocherà Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile in programma al Mediolanum Forum di Milano. Gli azzurri tornano in campo dopo aver conquistato cinque vittorie consecutive e sono pronti a fare il proprio debutto nella seconda fase della rassegna iridata con il concreto obiettivo di portare a casa altri tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla Final Six di Torino.

Sulla carta il traguardo sembra ormai essere raggiunto ma bisogna continuare a vincere per aumentare le certezze e scaldare sempre di più il pubblico che non sta facendo mancare il proprio supporto e affetto nei confronti di questo gruppo, ora sempre più convinto dei propri mezzi e che ha tutte le carte in regola per farsi strada. Un avversario capace di sconfiggere solo Cuba e Porto Rico nella prima fase e poi crollato al cospetto di Bulgaria, Iran e Polonia. I nostri portacolori, dunque, partono coi favori del pronostico.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Finlandia

