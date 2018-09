Italia-Finlandia, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi venerdì 21 settembre si gioca Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mediolanum Forum di Milano inizia la seconda fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta a punteggio pieno dopo aver vinto le prime cinque partite e questa sera scenderà in campo per mantenere la propria imbattibilità: portare a casa i tre punti ci permetterebbe di ipotecare la Final Six, il successo contro i nordici è fondamentale per alimentare ulteriormente le nostre ambizioni e sognare sempre più in grande.

Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico, tra le due squadre c’è una notevole differenza sotto il profilo tecnico ma non dovremo comunque sottovalutare il nostro avversario che non ha nulla da perdere e darà l’anima per cercare di metterci in difficoltà. Ivan Zaytsev e compagni, spinti da 12000 spettatori presenti sugli spalti, vogliono mettere sotto i Vichinghi a furia di schiacciate per avvicinarsi sempre di più alla terza fase ed entrare tra le sei grandi del Pianeta.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Finlandia

ITALIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport