LIVE Inter-Fiorentina, Serie A 2019 in DIRETTA: sfida già fondamentale per restare in scia a Juve e Napoli

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A e valido per il sesto turno. A San Siro andrà in scena un match molto interessante tra due compagini che stanno vivendo momenti di forma un po’ diversi.

La squadra di Luciano Spalletti (squalificato per questa partita dopo l’espulsione del confronto di Marassi), reduce dal doppio successo tra Champions League e torneo nostrano contro il Tottenham e la Sampdoria, vuol dare continuità ai propri risultati, non avendo però ancora destato una grande impressione sotto il profilo del gioco. I nerazzurri sono un gruppo che basa la propria forza sulla fisicità e spesso e volentieri sono andati a segno nei minuti finali, come dimostra l’eccezionale rimonta contro gli Spurs oppure il successo di Genova.

Da par loro, i viola stanno attraversando un buon momento di forma, avendo vinto nettamente contro la SPAL e ben giocato nella trasferta di Napoli (persa 1-0). Federico Chiesa e Giovanni Simeone sono gli osservati speciali della sfida alla “Scala del calcio“. Mauro Icardi, Ivan Perisic e Matías Vecino, grande ex del match, vorranno rispondere presenti e far vedere le loro qualità contro la formazione allenata da Stefano Pioli (altro ex del match del Meazza).

Foto: bestino / Shutterstock.com